به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام ورود وزیر امور خارجه و هیات همراه به اسلامآباد نوشت: «برای یک سفر رسمی وارد اسلامآباد پایتخت پاکستان شدیم. در این سفر دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، با مقامهای عالیرتبه پاکستانی در رابطه با تلاشهای میانجیگرانه و مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد.»
وی تاکید کرد: «هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامهریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس میشود».
