  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۹

بقایی: هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد که هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام ورود وزیر امور خارجه و هیات همراه به اسلام‌آباد نوشت: «برای یک سفر رسمی وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شدیم. در این سفر دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستانی در رابطه با تلاش‌های میانجیگرانه و مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد.»

وی تاکید کرد: «هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود».

کد مطلب 6810189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تازمانی که آمریکادرمواضع زورگویانه باقی مانده،ایران واردمذاکره نمیشه این فقط خواسته نظام نیست، اعتقادات۹۰میلیون ایرانی باغیرته
    • IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      حتی تبادل حرف با کسی که حرف شما رو به دشمن میگه باعث میشه از روزی ما بدزدن بر علیه خودمان استفاده کنند با تاکتیکی که قبلش فكرشو نميكردن
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار بزرگترین فاجعه را برای آمریکا و منطقه و جهان رقم می‌زند

