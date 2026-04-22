۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

تاکید ایران بر آمادگی ایران برای دفاع در برابر هرگونه شرارت و تهدید

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد دقیق تحولات در عرصه میدانی و سیاسی، تدابیر لازم و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره «درخواست محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ماه»، ضمن تقدیر از مساعی جمیله و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان در جهت خاتمه جنگ تحمیلی و برقراری صلح در منطقه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده این جنگ تحمیلی نبوده و اقدامات ایران جملگی در راستای حق ذاتی دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد دقیق تحولات در عرصه میدانی و سیاسی، تدابیر لازم و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران اتخاذ خواهد کرد و نیروهای مسلح نیز با هوشیاری کامل آماده دفاع همه‌جانبه و قاطع از کیان ایران در برابر هرگونه تهدید و شرارتی هستند.

بقائی در پاسخ به سوال دیگری راجع به پیگیری جنایات ارتکابی و خسارات وارده در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر فرصت و ظرفیتی برای پاسخگو کردن متجاوزان و احقاق حقوق ایران از جمله اجرای عدالت در مورد عاملان و بانیان جنایات جنگی و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال دور دیگری از مذاکرات با آمریکا گفت: دیپلماسی، ابزار تامین منافع و امنیت ملی است و ما هرگاه به این جمع‌بندی برسیم که زمینه لازم و منطقی برای استفاده از این ابزار جهت تحقق منافع ملی و تثبیت دستاوردهای ملت ایران در ناکام‌گذاشتن دشمنان از رسیدن به اهداف شوم‌شان مهیا است، اقدام خواهیم کرد.

نفیسه عبدالهی

