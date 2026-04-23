ایستادگی ۵۴ شبه مردم، نماد وفاداری به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی ستادهای برگزاری تجمعات میدانی شهرستان‌های استان، با تقدیر از حضور پرشور مردم و تلاش‌های مسئولان در روزهای اخیر اظهار کرد: مردم گلستان در طول ۵۴ شب پیاپی با حضور گسترده خود در میدان‌ها ثابت کردند که در کنار نظام، انقلاب و آرمان‌های کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به استمرار این حرکت مردمی افزود: سپاه نیز موج صدم و ارتش موج پنجاه‌وهشتم این حضورهای میدانی را پشت سر گذاشته‌اند که این همراهی و انسجام، شایسته قدردانی ویژه است.

استاندار گلستان با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط سخت و مقابله با تهدیدها گفت: اگر مردم در میدان گلایه و مطالبه‌ای دارند، باید پای صحبت آنان بنشینیم، چرا که همین مردم حماسه حضور را رقم زده‌اند و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

طهماسبی با بیان اینکه وحدت امروز جامعه سرمایه‌ای ارزشمند است، اظهار کرد: این وحدت نیازمند مراقبت، حفظ و تقویت مستمر است و همه دستگاه‌ها باید در راستای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی تلاش کنند.

وی همچنین بر پیگیری مستمر مشکلات مردم و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: هیچ واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان نیست که مورد سرکشی قرار نگرفته باشد و تلاش کرده‌ایم با همکاری دستگاه‌های متولی، مشکلات موجود را برطرف کنیم تا مردم در کف خیابان احساس کمبود و نگرانی نداشته باشند.

استاندار گلستان با تأکید بر همراهی مسئولان با مردم تا پایان جنگ خاطرنشان کرد: تا پایان این مسیر در کنار مردم خواهیم ماند و با دعای رهبر شهیدمان، همراهی مردم و ایستادگی ملت ایران، پیروزی نهایی از آن کشور خواهد بود.

وی افزود: امروز ما در جایگاه درستی از تاریخ ایستاده‌ایم و آیندگان درباره مقاومت، صبوری و ایستادگی امروز ملت ایران قضاوت خواهند کرد.