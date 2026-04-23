اجرای ۵۰ برنامه هفته بزرگداشت مقام معلم در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی ظهر پنجشنبه در جلسه روسای ۱۳گانه آموزش و پرورش استان که در شهرستان بویراحمد برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و جنگ رمضان، بر اهمیت کیفیت‌بخشی به آموزش تأکید کرد و گفت: تمرکز صرف بر کمیت مانند نمره و تعداد دانش‌آموزان کافی نیست و توجه به یادگیری عمیق، مهارت‌ها و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان ضروری است.

وی افزود: باید از نگاه کمی به آموزش فاصله گرفته و به سمت ارزشیابی کیفی، توانمندسازی معلمان و بازنگری در روش‌های تدریس حرکت کنیم؛ قبولی در امتحان به معنای یادگیری مؤثر نیست.

با اشاره به شرایط جنگ رمضان، صیانت از جان دانش‌آموزان را اولویت دانست و گفت: تا زمان اعلام شورای عالی امنیت ملی، حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس ممنوع است و همه تصمیمات بر حفظ امنیت و سلامت آنان متمرکز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، از تلاش معلمان جهادگر که کلاس‌های درس را در مساجد و موکب‌ها برگزار کرده‌اند، تقدیر کرد و اقدامات آنان را نشانه‌ای از روحیه ایثار و تعهد فرهنگیان دانست.

وی به برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم اشاره کرد و گفت: «۵۰ برنامه متنوع با محوریت تجلیل از معلمان و شهدای فرهنگی اجرا خواهد شد.»

رضایی در ادامه بر تشکیل ستاد ویژه امتحانات پایانی، اجرای دقیق سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی هدفمند برای نقل و انتقالات و ساماندهی نیروی انسانی تأکید کرد.

وی همچنین به اجرای طرح خودارزیابی سازمانی و نظام ارزیابی عملکرد الکترونیکی برای کارکنان و مدیران مدارس اشاره و بیان کرد: نظارت مستمر بر فرآیند آموزش و توجه به کیفیت یادگیری باید در اولویت برنامه‌ها باشد، زیرا غفلت از این موضوع آینده تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان را با خطر مواجه می‌کند.

در پایان، مدیرکل آموزش و پرورش استان خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص برای ارتقای شاخص‌های کیفی و نظارت مستمر بر عملکرد مدارس شد.