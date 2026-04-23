به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی، اظهار داشت: از مجموع ۱۱۰ نفر آسیب‌دیده از جنگ در استان که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن بوده‌اند تاکنون ۹۹ نفر یعنی ۹۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: اعتبار تخصیص‌یافته برای این منظور بالغ بر ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

مجیدی، به تفکیک شهرستانی این تسهیلات اشاره کرد و گفت: شهرستان بروجرد با ۳۳ فقره بیشترین تعداد پرداختی را به خود اختصاص داده است. پس از آن دورود با ۲۱ فقره، با ۱۹ فقره، خرم‌آباد با ۱۸ فقره و پل‌دختر و نورآباد هر کدام با ۴ فقره در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی تأکید کرد: روند پیگیری برای پرداخت باقیمانده تسهیلات به ثبت‌نام‌شدگان واجد شرایط همچنان ادامه دارد و هدف اصلی مدیریت استان، پوشش کامل همه آسیب‌دیدگان از جنگ در لرستان است.