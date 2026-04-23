رتبه تسهیلاتی و صنعتی همدان در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن مصطفوی غمام ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیر صندوق کارآفرینی امید استان همدان، ضمن تأکید بر لزوم توقف سختگیریهای غیرضروری بانکی، اظهار کرد: رتبه تسهیلاتی و صنعتی استان همدان در کشور مطلوب نیست و لازم است علل آن بهصورت دقیق بررسی شود و مطالبه جدی ما از صندوق کارآفرینی، برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات است.
وی افزود: سهم شهرستانهای رزن و درگزین از منابع صندوق کارآفرینی امید عادلانه نیست، در حالیکه بر اساس آمار، بیشترین کارگاههای خانگی و طرحهای خرد استان در همین دو شهرستان فعال هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان با اشاره به ظرفیتهای بالا در روستاهایی همچون ماهنیان، ورقستان و کاج گفت: این مناطق دارای کارگاههای خانگی موفقی هستند که متأسفانه کمتر مورد توجه و حمایت قرار گرفتهاند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سختگیریهای موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات، سبب دلسردی و حتی انصراف برخی کارآفرینان واقعی میشود و بنده پیگیر تحقق عدالت در تخصیص اعتبارات و نیروی انسانی در سطح استان هستم و از این موضوع کوتاه نخواهم آمد.
مصطفوی غمام همچنین با تأکید بر ضرورت بهرهمندی مردم بومی از منافع اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: انتظار داریم واحدهای تولیدی و کارخانههای مستقر در شهرستانهای رزن و درگزین، حسابهای بانکی خود را در همان شهرستانها متمرکز کنند تا گردش مالی و منافع اقتصادی آن در اختیار مردم محلی قرار گیرد.
حاتم شکری مدیر صندوق کارآفرینی امید استان همدان در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی این مجموعه، گفت: سیاست اصلی صندوق، پشتیبانی از کارگاهها و مشاغل تولیدی خرد و خانگی است و خوشبختانه تاکنون تسهیلات پرداختی منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی شده است.
وی اضافه کرد: صندوق کارآفرینی امید هیچگونه بنگاهداری انجام نمیدهد و تمام بودجه تخصیصی صرفاً در چرخه تولید و اشتغال به گردش درمیآید؛ با این حال، عدم بازپرداخت بهموقع اقساط، مهمترین مانع در استمرار این چرخه حمایتی است.
شکری با اشاره به برنامه صندوق برای گسترش فعالیتها در حوزههای جدید همچون کشاورزی و صنایع بستهبندی، یادآور شد: تحقق این هدف منوط به افزایش سرمایه صندوق است و در این زمینه، از حمایتهای مجمع نمایندگان استان انتظار ویژه داریم.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی ما توسعه متوازن اقتصادی در سطح استان و شهرستانها است و تلاش میکنیم منابع موجود به شکل هدفمند در مسیر رونق تولید و اشتغال پایدار هزینه شود.
