سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات تمهیدات ترافیکی این مراسم اظهار کرد: بهمنظور برگزاری منظم و ایمن اجتماع «دختران جانفدای وطن»، از ساعت ۱۲:۳۰ روز پنجشنبه سوم اردیبهشتماه، محدودیتهای تردد و توقف در بخشهایی از مرکز شهر اصفهان اجرا خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، هرگونه توقف و تردد وسایل نقلیه در خیابانهای باغ گلدسته، چهارباغ پایین، طالقانی به سمت میدان امام حسین(ع)، میدان نقش جهان و همچنین خیابان حافظ به سمت این میدان ممنوع خواهد بود. خودروهای پارکشده در این محدودهها نیز به وسیله خودروبر به پارکینگهای مجاز منتقل میشوند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تشریح محدوده اجرای طرح تصریح کرد: این محدودیتها در تقاطعهای هشتبهشت ـ باغ گلدسته، شمسآبادی ـ طالقانی، استانداری ـ هشتبهشت، استانداری ـ بهشتینژاد، چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین(ع) و مسیر باغ گلدسته ـ پاسداران (تقاطع شکرشکن) به سمت میدان نقش جهان اعمال میشود.
سرهنگ مولوی از شهروندان خواست با انتخاب مسیرهای جایگزین و همکاری با مأموران پلیس راهور، در مدیریت ترافیک شهری و برگزاری هرچه بهتر این مراسم فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند.
