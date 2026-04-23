به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی ظهر امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: پس از پیگیری های مستمر در راستای ادامه استقلال و ارتقای علوم پزشکی در شهرستان بروجرد با مساعدت وزرات بهداشت و پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدیریت شبکه شهرستان و با تشکیل بیست و چهارمین جلسه کمیسیون ملی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، حکم نهایی اعتبار بخشی بیمارستان های آیت الله بروجردی و شهید چمران، مورد تائید از طرف معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزازت بهداشت صادر و ابلاغ شد.

وی گفت: این امر که در ادامه اخذ مجوز دانشکده علوم پزشکی پس از 10 سال پیگیری مستمر و تلاش 10 ساله برای افزایش رشته های دانشکده پرستاری از یک به پنج رشته صورت گرفته است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، گفت: این امر گامی مهم در مسیر توسعه حوزه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در شهرستان بروجرد و استان لرستان خواهد بود.