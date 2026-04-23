به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و مقتدرانه با موضوعاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و کمفروشی، اظهار کرد: گروههای نظارتی بر عملکرد نانواییها و بازار نظارت مستمر داشته باشند.
وی افزود: در صورت مشاهده کمکاری برخورد لازم با واحدهای متخلف انجام خواهد گرفت.
فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه مردم از کمیت و کیفیت نان ناراضی هستند، بیان کرد: با متخلفین برخورد شود و ضرورت دارد تخلف واحدهای صنفی با نصب بنر به مردم اطلاعرسانی شود.
درمنان در بخش دیگری از سخنان خود تغییر کاربری نانواییها را مطلقاً ممنوع اعلام کرد و گفت: نظارت بر کیفیت نان و ساعات کار نانواییها باید بهگونهای باشد که رضایت مردم جلب شود.
وی تصریح کرد: بین گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد و باید اقدامات نظارتی نتیجهمحور و برای مردم ملموس باشد.
