۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

شرایط تأیید مجوز پرونده‌های دارای تخصیص ارز

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: ثبت‌ سفارش‌هایی که دارای تخصیص ارز کامل بوده‌ است و همه تعرفه‌های پرونده ضروری باشد، در فرایند ویرایش یا تمدید با ۳ شرط از بررسی مجوز سهمیه مستثنی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: این ثبت‌ سفارش‌ها امکان ادامه فرایند را دارند. این سه شرط عبارتند از: افزایش نداشتن ارزش کل، تغییر نکردن ارزش حوزه سهمیه و تغییر نکردن محل تأمین ارز و نوع ارز دریافتی.

همچنین، مجوز بهینه‌سازی ارزی این پرونده‌ها به شرط تغییر نکردن ارزش کد تعرفه در صورت کفاف نداشتن سقف تعرفه، مستثنی خواهد شد.

گفتنی است، ارزش دلاری این پرونده‌ها در مصرف‌های سال ۱۴۰۵ لحاظ می‌شود.

این استثنا شامل حوزه‌های تلفن همراه، خدمات پس از فروش، خودرو جانبازی، سپرده خود و دیگران، واردات طلا و صادرات خود مازاد نمی‌شود.

کد مطلب 6809193
سمیه رسولی

