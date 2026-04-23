به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: با تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌ سفارش‌های مربوط به «CBU»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «ماشین‌آلات معدنی تا ۵ سال ساخت» و «ماشین‌آلات معدنی ۵ تا ۱۰ سال ساخت» که تأمین کامل ارز آن‌ها پیش از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ انجام شده باشد، از بررسی سهمیه در سامانه، معاف هستند.

این تصمیم به کاربران سامانه اجازه می‌دهد که در صورت دارا بودن شروط، ویرایش یا تمدید ثبت‌ سفارش‌های خود را بدون مانع ادامه دهند.

بر اساس این تصمیم، ادامه ثبت‌ سفارش، تنها در صورت رعایت سه شرط زیر امکان‌پذیر است:

ـ افزایش نیافتن ارزش کل ثبت‌ سفارش

ـ تغییر نکردن ارزش حوزه سهمیه

ـ تغییر نکردن محل تأمین ارز و نوع ارز دریافتی

با تصمیم این وزارت، در صورت نقض هر یک از این شروط، پرونده از شمول معافیت، خارج و ثبت‌ سفارش مربوطه، رد خواهد شد.

این تصمیم با هدف آسان‌تر شدن تأمین کالا و مدیریت دقیق‌تر واردات در بخش ماشین‌آلات و خودرو، گرفته شده است.