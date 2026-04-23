۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

پرداخت ۲۱ میلیارد تومان کمک اجاره به منازل آسیب دیده از جنگ در ایلام

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام از پرداخت ۲۱ میلیارد تومان کمک اجاره به منازل آسیب دیده از جنگ در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه ستاد بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ از پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد تومان کمک اجاره به واحدهای خسارت‌دیده و آغاز روند بازسازی با خدمات کاملاً رایگان خبر داد.

وی اعلام کرد: هزینه اجاره برای واحدهای تخریبی و غیرقابل سکونت پرداخت شده و روند پرداخت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: آواربرداری، صدور پروانه، تهیه نقشه، نظارت فنی و حتی آب مصرفی ساخت‌وساز به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

دارابی ادامه داد: همچنین تشکیل پرونده ودیعه مسکن در حال انجام است و متقاضیان باید برای تسریع در دریافت خدمات، مدارک خود را تکمیل کنند.

کد مطلب 6809222

