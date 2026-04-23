به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی درباره کتابخانه شریعتی مشهد و نقش بازسازی آن بر حفظ هویت فرهنگی این شهر اظهار کرد: کتابخانه دکتر علی شریعتی، از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های مشهد است و بخش مهمی از هویت تاریخی-فرهنگی اصیل این شهر مقدس را تشکیل می‌دهد.

فرماندار مشهد افزود: این مرکز که در اثر مرور زمان و فرسایش کتابخانه و ساختمان، از چرخه خدمت خارج شده بود، به همت اداره‌کل کتابخانه‌های استان و شهرستان، بازسازی شد. در این فرآیند با تعویض و تعمیر قفسه‌ها و میزهای مطالعه، فضا کاملا قابل استفاده شده است.

وی در ادامه با قدردانی از دست‌اندرکاران این بازسازی بیان کرد: این اقدام باعث حفظ هویت و اصالت این مرکز تاریخی شد و اینکه تغییر چندانی در ساختار ساختمان ایجاد نشده است، یکی دیگر از عواملی است که پویایی، سرزندگی و امید این مرکز را ارتقا داده است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: شهر مقدس مشهد، یک شهر کاملا فرهنگی است و باید از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، کمال استفاده را برای بهره‌وری از فضاهای تاریخی-فرهنگی این شهر برد.