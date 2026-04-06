به گزارش خبرگزاری مهر، خلیج فارس برای ما ایرانیان، تنها یک آبراه هلالیشکل نیست که در امتداد دریای عمان قرار گرفته باشد.این خلیج، بخشی از تاریخ و تمدن ایران است که همیشه بهدلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ویژه خود، نقش اثرگذاری در شکلگیری جوامع، اقتصاد، سیاست و روابط بینالمللی داشته است.
در این میان، سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، حافظ آثار متنوعی اعم از نسخههای خطی، اسناد و مطبوعات و اشیای موزهای مرتبط با نام خلیج فارس به زبانهای مختلف است که در این مجال، آثار موجود در موزههای حرم مطهر رضوی با این موضوع، معرفی میشود.
به گفته عادل مطوریحسین، رئیس اداره ارزیابی، مستندنگاری و معرفی آثار معاونت موزهها و گنجینههای فرهنگی آستان قدس رضوی، نقشه اهدایی «توماس کلستیل»، رئیس جمهور وقت اتریش به زبان آلمانی به حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، رهبر شهید (ره)، در شهریورماه سال ۱۳۷۸، از جمله آثار راوی نام خلیج فارس در گستره تاریخ ایران در این آستان مقدس است.
رئیس اداره ارزیابی، مستندنگاری و معرفی آثار معاونت موزهها و گنجینههای فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: بر روی این نقشه که دارای ابعاد ۴۶ در ۵۶ سانتیمتر است و قدمت تاریخی آن به قرن ۱۹ میلادی برمیگردد، نام خلیج فارس به زبان آلمانی؛ «Persischer Meerbusen»، به وضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: دو کره جغرافیایی ساخت انگلستان در قرن ۱۹ میلادی در موزههای آستان قدس رضوی وجود دارد که نام خلیج فارس به زبان انگلیسی؛ «Persian Gulf»، بر روی آنها درج شده است.
مطوریحسین ادامه داد: از جمله این آثار میتوان به کره جغرافیایی کوچکی اشاره کرد که در سال ۱۸۵۰ میلادی، با ارتفاع ۳۶ سانتیمتر و قطر ۵/۲۲ سانتیمتر توسط نیوتن و پسرش ساخته شده است.
رئیس اداره ارزیابی، مستندنگاری و معرفی آثار معاونت موزهها و گنجینههای فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد: کره جغرافیای بزرگی که در سال ۱۸۴۵ میلادی توسط مالبی (Malbey)، با ارتفاع ۵۷ سانتیمتر و قطر ۴۷ سانتیمتر ساخته شده است، از دیگر آثاری است که مزین بهنام خلیج فارس است.
وی بیان کرد: مجموعه ارزشمندی از پاکتهای نامه با آدرس خلیج فارس در ایران در میان آثار موزههای این آستان مقدس وجود دارد که در سال ۱۳۹۶، توسط کاظم آقاپور علمداری و همچنین آقای اللهوردی؛ دو مجموعهدار کشور، اهدا شده است.
مطوریحسین گفت: این پاکتهای نامه از کشورهای گوناگون همچون بلاروس، بلغارستان، استونی، فرانسه، آلمان، بلژیک، لهستان، صربستان، هندوستان، تاجیکستان، ایتالیا، ایرلند، رومانی، انگلیس، ژاپن، کرهجنوبی، لیتوانی، ویتنام، جزیره موریس، عمان، اردن، قطر، عراق، پرو، گواتمالا، تایوان، تایلند، آمریکا، کانادا، برزیل، کوبا، شیلی، مجارستان، آفریقای جنوبی، تانزانیا و استرالیا، به ایران ارسال شده است.
رئیس اداره ارزیابی، مستندنگاری و معرفی آثار معاونت موزهها و گنجینههای فرهنگی آستان قدس رضوی تصریح میکند: تمامی این پاکتهای نامه با آدرس؛ «Persian Gulf» آغاز میشود که این امر نشاندهنده گستره نام خلیج فارس در سطح جهان است.
