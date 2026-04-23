حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از مجموع ترددهای ثبت شده در فروردینماه امسال، ۷۵ هزار و ۹۹۷ نفر مربوط به زائران و اتباع ایرانی (در دو بخش ورود و خروج) بوده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۳۸ هزار و ۱۲۳ نفر از مسافران عبوری از مرز مهران را اتباع خارجی تشکیل دادهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با اشاره به آمار کلی سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته رکورد قابل توجهی در این پایانه مرزی به ثبت رسید و در مجموع بیش از هفت میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸۱ مسافر و زائر از گذرگاه بینالمللی مهران تردد کردند.
دشتیپور با تأکید بر جایگاه راهبردی مرز مهران در جابجایی زائران عتبات عالیات و مسافران، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این مرز، ارتقاء زیرساختهای جادهای و رفاهی و همچنین تداوم خدماترسانی مطلوب به زائران همواره در اولویت برنامههای این ادارهکل قرار دارد.
