۳ شهید در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به «النبطیه» در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جاده شوکین در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان سه نفر شهید شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین افزود: در پی حمله توپخانه ای اسرائیل به شهرک یاطر در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان دو نفر از جمله یک کودک زخمی شدند.

رسانه ها نیز از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک های رشاف، یاطر و شمع در جنوب لبنان خبر دادند.

این تجاوزگری در حالی است که ارتش اشغالگر مدعی شد که دو نیروی حزب الله را در منطقه عیناتا در جنوب لبنان به شهادت رسانده است.