حجتالاسلام حسین حسنخواه در گفتوگو با خبرنگار مهر، ثبتنام ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی ایران در پویش «جانفدا برای ایران» را میوهٔ شیرین فرآیندی عمیق تربیتی و تمدنی دانست و گفت: این مهم ریشه در دههها مجاهدت رهبر شهید امت دارد.
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر «هنرهای کمنظیر» رهبر شهید، هنر نخست را تربیت و پرورش روحیات امت عنوان کرد و گفت: پویش جانفدا نشان داد دشمن نه با یک ارتش، بلکه با یک امت روبهروست؛ امتی که در لحظه خطر، تمام شکافهای سیاسی و طبقاتی را کنار میگذارد و فقط ایران و اسلام را میبیند.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب تبلیغات اسلامی گیلان افزود: این امتسازی محصول مستقیم تلاش رهبر شهید در ارتقای مفهوم ملت از یک جمعیت پراکنده به امتی واحد با روحیهٔ جهادی است؛ امتی که در لحظهٔ خطر، تمام شکافهای سیاسی و طبقاتی را کنار میگذارد.
نهادسازی و آیندهنگری؛ استخوان بندی دفاع مردم بنیان
حسنخواه، نهادسازیهای هدفمند و قدرتمندسازی ساختار دفاعی را دومین هنر رهبر شهید برشمرد و افزود: نهادهایی که ایشان بنا نهادند، از بسیج گرفته تا دستگاههای فرهنگی مردمی، امروز میتوانند ظرف چند روز ۳۰ میلیون نیروی داوطلب را ثبتنام و سازماندهی کنند؛ این ساختار، استخوانبندی محکم برای دفاع مردمبنیان است.
وی با اشاره به عنوان هوشمندانه «جانفدا»، سومین هنر رهبر شهید را قدرت خلق معانی و ابداع واژگان گفتمانساز دانست و خاطرنشان کرد: رهبر شهید با مفاهیمی چون «ما میتوانیم»، «جهاد تبیین» و «تمدّن نوین اسلامی»، ذهنیت جامعه را از انفعال به کنشگری حماسی تغییر دادند؛ این یک هنر خامنهای محض است که یک واژه بتواند جلوهٔ حضور ۳۰ میلیون انسان بهمیدانآمده را متجلی کند.
حجتالاسلام حسنخواه چهارمین هنر رهبر شهید را آیندهنگری الهی و پیشبینی حوادث دوردست خواند و تصریح کرد: این آیندهنگری ناشی از ارتباط با عالم غیب و صفای باطنی بود که سبب شد امت و ساختارهای نظام، پیش از رسیدن طوفان، برای آن آماده شوند و در لحظهٔ تهدید دچار غافلگیری نشویم.
وی تأکید کرد: تجلی این آمادگی را امروز در بعثت مردم ایران پس از شهادت ایشان و در مواجهه با آمریکا، در بیش از پنجاه شب حضور خیابانی و ثبتنام در این پویش ملی مشاهده میکنیم؛ پویش جانفدا چیزی جز هنرنمایی تربیتیافتگان مکتب شهید سید علی خامنهای نیست.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: دشمن بداند که نه با یک حکومت، بلکه با تمدنی طرف است که در مکتب قائد شهید امت به اوج عزت و بازدارندگی رسیده است؛ تمدنی که عنایات خاصهٔ الهی و توجهات آباء طاهرینش پشتیبان آن است.
نظر شما