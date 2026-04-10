پیوستن فتاح به «جان فدا»؛ فریاد وحدت در میدان نبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح پس از پیوستن به پویش «جانفدا» با اشاره به شرایط حساس کشور در جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونی، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حضور میدانی مردم در صحنه تأکید کردند، این پویش نیز نمادی از آمادگی مردم برای دفاع از میهن و حمایت از یکدیگر است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در این کارزار، افزود: از همه اقشار میخواهم «به عشق ایران» با پیوستن به «جانفدا» در این مسیر همراه شوند و بار دیگر جلوهای از وحدت و فداکاری ایرانیان را به نمایش بگذارند.
گفتنی است پویش «جانفدا» در پی درخواستهای فراوان مردم برای جهاد با دشمن آمریکایی- صهیونی راهاندازی و تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون نفر در این کارزار مشارکت و اعلام آمادگی کردهاند.
