۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

اژه‌ای: تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم

اژه‌ای: تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم

رئیس قوه قضاییه نوشت: بعثت خون در میناب، تا ابدالدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما، حاصل مرگ گل‌های سرخ‌مان است؛ گل‌های سرخی، چون ماکان عزیز که نشکفته، پرپر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: «ملت ایران هیچ‌گاه یاد و نام شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش نخواهد کرد و گرد زمان، غبار فراموشی بر حافظه ما نخواهد افکند.

تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم.

ما محال است یاد «ماکان نصیری» عزیز را فراموش کنیم؛ همان تنها شهید مفقودالاثر مدرسه میناب را.

بعثت خون در میناب، تا ابدالدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما، حاصل مرگ گل‌های سرخ‌مان است؛ گل‌های سرخی، چون ماکان عزیز که نشکفته، پرپر شدند.

جانیان آمریکایی و صهیونیستی که در به شهادت رساندن ایرانیان نقش داشتند، بدانند که دست انتقام بر گردن‌شان فرود می‌آید.

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.»

رئیس قوه قضاییه: تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم/ محال است یاد «ماکان نصیری» عزیز را فراموش کنیم

کد مطلب 6809618
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      ترامپ نتانیاهو بکشید.تو جنگ نشد.بعداز جنگ .هرجور شده بکشید
    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      انتقام انتقام انتقام با کشتن نتانیاهو ترامپ.دل همه خنک بشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها