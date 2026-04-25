به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله نشستهای مستمر خود با مقامات قضایی در مرکز و استانها، طی سخنانی در نشست با جمعی دیگر از رؤسای کل دادگستری استانها، با قدردانی از مجاهدتهای نیروهای مسلح ایران اسلامی در نبرد با متجاوزین، اظهار کرد: دشمن، زخمخورده است و به توطئهها و اهداف شومش علیه ایران اسلامی نرسیده است؛ فلذا هر لحظه احتمال توطئه و اقدام دیگری از ناحیه دشمن وجود دارد؛ احتمال دارد دشمنِ زخمخورده، مجدداً علیه ملت و کشور ما دست به اقدام بزند. بنابراین، بر همه ما آحاد ملت ایران و مسئولین و نظامیان، فرض و واجب است که لحظهای دچار غفلت نشویم. مردم غیور و گرانقدر همچنان در صحنه حضور داشته باشند؛ به هیچ وجه نباید حضور مردم در صحنه کمرنگ شود.
رئیس دستگاه قضا، وحدت ملی را سدی استوار و دیوارهای محکم و سربهفلککشیده در برابر دشمن دانست و تصریح کرد: امروز انسجام و اتحادی شگرف میان همه اقشار و اقوام ملت ایران ایجاد شده است؛ این انسجام و اتحاد، خار چشم دشمن است؛ این وحدت حاصلشده، سد مستحکم و مرصوص در مقابل دشمن است؛ باید از هر آنچه به تقویت این انسجام و اتحاد میانجامد، حمایت کرد و هرگونه زمینه اختلاف، تشتت و تفرق را از میان برداشت.
محسنی اژه ای با اشاره به لزوم مداومت در انتشار پیامها و اقدامات مشترک وحدت بخش برای مقابله با عملیات روانی دشمن تاکید کرد: در حال حاضر امید دشمن، رویآوردن به مکر و حیله از طریق تمرکز بر جنگ نرم و عملیات روانی برای شکستن «اتحاد مقدس» ملت ایران، بهعنوان اصلیترین کانون تولید قدرت است. آمریکا و رژیم صهونیستی وحدت ملی، انسجام اجتماعی و همگرایی قوای سهگانه و در یککلام، وحدت کلمه ملت و مسئولان ایران را نشانه رفتهاند.
وی اضافه کرد: رهبری معظم انقلاب فرمودند در غیاب امام شهید، این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. سوخت موشک میدان نیز به تعبیر امام شهید از اراده یکپارچه مردم تأمین می شود ، باید این اتحاد مقدس را قدر بدانیم و از آن مراقبت کنیم.
رئیس عدلیه هشدار داد: دشمن امیدوار است آنچه را در «میدان» و «دیپلماسی» به دست نیاورده، با دو قطبی سازی در «خیابان» به چنگ آورد صاحبان قلم و تریبون و کنشگران فضای مجازی و رسانهها در این زمینه هوشیار باشند.
قاضی القضات افزود: رییس جمهور متوهم آمریکا گمان کرده است با لاف اختلاف میان ملت و مسئولان ایران، میتواند موازنه قدرت را به نفع آمریکای شکستخورده تغییر دهد.
رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در این نشست با گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالروز واقعه طبس، عنوان کرد: در واقعه طبس در پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹، خداوند بر ملت انقلابی ایران و بلکه همه جهانیان که عبرتآموز هستند، منت نهاد و معجزهای را فروفرستاد. در جریان آن واقعه، قوای متجاوز آمریکا برای آزاد کردن جواسیس خود، کلیهی تدابیر و تمهیدات عالیه و ادوات و تجهیزات نظامی پیشرفته را پیشبینی و مهیا کرده بودند، لکن مقهور قدرت الهی شدند و شنهای طبس معجزه کرد و مستکبران آمریکایی را به خاک مذلت کشاند.
وی در پایان اعلام کرد: امروز نیز دست قدرت الهی عیان شده است و معجزات مکرری در حال نمایان شدن است؛ در واقعه اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر، که از جهاتی مشابه واقعه طبس بود، دست قدرت الهی و امداد الهی، مشهود شد. ایضاً در وقایع دیگر در جنگ رمضان، شاهد عنایات الهی به ملت و رزمندگان ایران اسلامی بودیم. این تابش و تجسم الطاف الهی، نتیجه ایمان و اخلاص مردم و رزمندگان ماست که چندین شبانهروز است در حال مجاهدت مستمر و لاینقطع هستند و در تبعیت محض از نایب برحق امام زمان(عج) به سر میبرند.
