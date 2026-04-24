به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه کمیته خیرین ستاد بازسازی واحدهای آسیبی بر اثر جنگ رمضان با اشاره به اینکه این جلسه با حضور خیرین و سمن‌ها برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون در حوزه ودیعه مسکن از ۱۱۰ نفری که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، به ۹۹ نفر ودیعه مسکن معادل ۹۰ درصد متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: باید هرچه سریع‌تر این واحدهای مسکونی را تجهیز کنیم و با تحویل مجموعه لوازم خانگی ضروری، زمینه بازگشت آرامش به زندگی این خانواده‌ها فراهم شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای جلب مشارکت مردم، تصریح کرد: از خیرین و مردم عزیز انتظار داریم در تأمین هزینه لوازم خانگی مورد نیاز این منازل مشارکت داشته باشند، همچنین از محل اعتبار دولتی تاکنون حدود ۱۳ میلیارد تومان بابت خسارت‌های تعمیرات جزئی به بیش از هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده و این روند تا تکمیل کامل خسارت‌ها ادامه دارد.

مجیدی، گفت: از همه شهروندان عزیز انتظار داریم به پویش کمک برای بازسازی واحدهای مسکونی و تأمین تجهیزات و لوازم خانگی بپیوندند و دولت را در این کار ارزشمند یاری دهند.