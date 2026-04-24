به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در پی دریافت گزارش های مردمی و با اشراف اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در امر دندانپزشکی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از صحت فعالیت غیرقانونی این واحد، مأموران با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان شبکه بهداشت از محل بازدید کردند که در نتیجه، تعداد ۲۵ قلم تجهیزات و اقلام مربوط به دندانپزشکی در محل کشف شد.

فرد متخلف در این رابطه دستگیر و واحد مذکور پلمب شد، پرونده وی نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.