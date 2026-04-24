  1. استانها
  2. لرستان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

دندان‌سازی فاقد مجوز در بروجرد پلمب شد

خرم‌آباد- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب دندان‌سازی فاقد مجوز در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در پی دریافت گزارش های مردمی و با اشراف اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در امر دندانپزشکی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از صحت فعالیت غیرقانونی این واحد، مأموران با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان شبکه بهداشت از محل بازدید کردند که در نتیجه، تعداد ۲۵ قلم تجهیزات و اقلام مربوط به دندانپزشکی در محل کشف شد.

فرد متخلف در این رابطه دستگیر و واحد مذکور پلمب شد، پرونده وی نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

کد مطلب 6809648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها