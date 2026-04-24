پورخیاط:۷۱۰ پزشک خراسان شمالی آماده خدمت در شرایط بحرانی شدند

مجید پورخیاط در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش حیاتی مشارکت‌های اجتماعی در ارتقای خدمات سلامت، به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی، اظهار کرد: سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه سلامت طی ۴۰ روز اخیر با هدف حمایت از بیماران خاص از جمله مبتلایان به ام‌اس، سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج، اقدامات ارزشمندی را برای کاهش آلام دردمندان انجام داده‌اند.

وی به یکی از اقدامات شاخص در این بازه زمانی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۰ پزشک متخصص با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان، با در اختیار قرار دادن آی‌دی شخصی خود، به صورت آنلاین و رایگان اقدام به ویزیت و مشاوره بیماران در سطح کشور کردند.

وی تصریح کرد: بنیاد علوی نیز با برپایی چادرهای سلامت در میادین اصلی شهرهای استان، خدمات ویزیت و مشاوره‌های پزشکی را به عموم شهروندان ارائه داد.

پورخیاط در ادامه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره را سازماندهی ظرفیت‌های انسانی داوطلب دانست و اعلام کرد: در فراخوان تشکیل تیم‌های واکنش سریع پزشکی، ۷۱۰ نفر از متخصصان شامل پزشکان عمومی و متخصص، کادر پیراپزشکی، امدادگران، نیروهای حمایتی و رانندگان آمبولانس در سامانه اداره سازمان‌های مردم‌نهاد دانشگاه ثبت‌نام کردند تا در شرایط بحرانی، بازوی توانمند نظام سلامت باشند.

رئیس اداره خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از روحیه جهادی در نقاط مختلف استان یاد کرد و افزود: دوخت لباس‌های بیمارستانی توسط نیروهای داوطلب بسیجی در شهرستان جاجرم، نمونه‌ای درخشان از همدلی و مشارکت مردمی برای پشتیبانی از مراکز درمانی در شرایط دشوار بود.

وی با تمجید از ایثار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طی جنگ تحمیلی گفت: در کنار این مشارکت‌های مردمی، همکاران شریف ما در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان، در شرایط حساس و پرچالش اخیر با حفظ آرامش، تعهد حرفه‌ای و احساس مسئولیت، به‌صورت مستمر در محل خدمت حضور یافته و ارائه خدمات را بدون وقفه ادامه دادند.

پورخیاط تأکید کرد: تلاش‌های پیگیرانه، همراهی انسانی و پایبندی به اصول اخلاق پزشکی در روزهایی که فشار کاری و شرایط محیطی بسیار دشوار بود، نقش بسزایی در تأمین آرامش بیماران و ایجاد اطمینان خاطر برای خانواده‌های آنان داشته است