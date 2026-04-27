صداقتی: ۷۲ هزار مرد خراسان شمالی «رضا» نام دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت احوال استان خراسان شمالی، نبی‌الله صداقتی عنوان کرد: براساس آخرین برآوردهای جمعیتی در استان خراسان شمالی، تعداد ۵۱۶ هزار و ۷۸۹ نفر از جمعیت استان را مردان تشکیل می‌دهند که با توجه به اطلاعات پایگاه ثبت احوال از جمعیت فوق، ۷۲ هزار و ۸۶ نفر از ابتدای تأسیس ثبت احوال استان به نام مبارک رضا و ترکیبات آن در استان نامگذاری شده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: ۵ نام منتخب مردان از ابتدای تأسیس ثبت احوال استان به ترتیب محمد، علی، حسین، مهدی و رضا است.

وی در ادامه افزود: این امر نشان‌دهنده علاقه و ارادت مردم عزیز استان به خاندان عصمت و طهارت و در واقع بیانگر رفتارهای فرهنگی مردم براساس آموزه‌های دینی است.