به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز دهه کرامت و میلاد با سعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: الحمدلله، خدا را شاکریم که امسال نیز در نوزدهمین سال برگزاری جشن‌های زیر سایه خورشید در خدمت خدام امام رضا(ع) هستیم.



دبیر نوزدهمین جشن‌های بین‌المللی زیر سایه خورشید استان بوشهر افزود: در سرتاسر استان با شعار محوری ایران، امام رضا (ع)، متحد، قادر و پیروز و با رویکرد تلطیف فضای کشور به برکت حضور پرچم امام رئوف (ع)، توسعه مفهوم مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی مردم برای شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی و همچنین گسترش وحدت، محبت، معنویت و رفاقت بین مردم و اقشار مختلف و نورانیت و اتصال و توجه به امام رضا (ع) در خدمت مردم خواهیم بود.



قائدی با اشاره به برنامه‌های متنوع این جشن‌ها تصریح کرد: با برنامه‌های مختلفی که خواهیم داشت، در اجتماعات مردمی سراسر استان و تقریباً در مراکز شهرستان‌ها حضور داریم، شبی چهار اجتماع را شرکت خواهیم کرد. در بین خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی، شهدای ۱۲ روزه ، دی ماه و شهدای جنگ رمضان خواهیم بود. همچنین در بین شهدا، جانبازان و نیروهایی که در حال خدمت به مردم هستند، از جمله نیروهای درمانی و رزمندگان اسلام حضور خواهیم یافت.



دبیر نوزدهمین جشن زیر سایه خورشید استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌ها از ۴ اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا روز میلاد امام رضا (ع) که ان‌شاءالله نهم اردیبهشت خواهد بود، ادامه دارد.

وی گفت: امسال میزبان دو کاروان، هر کاروان متشکل از چهار نفر از خدام امام رضا (ع) خواهیم بود و سراسر استان را پوشش خواهیم داد.



وی گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب‌های مختلف، تقریباً ۸ قالب برنامه خواهیم داشت. امسال با توجه به محدودیت‌هایی که داریم، آن مانور و تعداد زیاد برنامه‌ای که سال‌های گذشته داشتیم را متأسفانه نخواهیم داشت، اما چیزی حدود ۲۵۰ برنامه را تا الان دوستان برنامه‌ریزی کرده‌اند و مطمئناً افزوده خواهد شد.