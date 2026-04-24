۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

۲۵۰ برنامه زیرسایه خورشید در استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر- دبیر جشن‌های زیر سایه خورشید استان بوشهر ازاجرای بیش از ۲۵۰ برنامه زیر سایه خورشید در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز دهه کرامت و میلاد با سعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: الحمدلله، خدا را شاکریم که امسال نیز در نوزدهمین سال برگزاری جشن‌های زیر سایه خورشید در خدمت خدام امام رضا(ع) هستیم.

دبیر نوزدهمین جشن‌های بین‌المللی زیر سایه خورشید استان بوشهر افزود: در سرتاسر استان با شعار محوری ایران، امام رضا (ع)، متحد، قادر و پیروز و با رویکرد تلطیف فضای کشور به برکت حضور پرچم امام رئوف (ع)، توسعه مفهوم مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی مردم برای شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی و همچنین گسترش وحدت، محبت، معنویت و رفاقت بین مردم و اقشار مختلف و نورانیت و اتصال و توجه به امام رضا (ع) در خدمت مردم خواهیم بود.

قائدی با اشاره به برنامه‌های متنوع این جشن‌ها تصریح کرد: با برنامه‌های مختلفی که خواهیم داشت، در اجتماعات مردمی سراسر استان و تقریباً در مراکز شهرستان‌ها حضور داریم، شبی چهار اجتماع را شرکت خواهیم کرد. در بین خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی، شهدای ۱۲ روزه ، دی ماه و شهدای جنگ رمضان خواهیم بود. همچنین در بین شهدا، جانبازان و نیروهایی که در حال خدمت به مردم هستند، از جمله نیروهای درمانی و رزمندگان اسلام حضور خواهیم یافت.

دبیر نوزدهمین جشن زیر سایه خورشید استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌ها از ۴ اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا روز میلاد امام رضا (ع) که ان‌شاءالله نهم اردیبهشت خواهد بود، ادامه دارد.

وی گفت: امسال میزبان دو کاروان، هر کاروان متشکل از چهار نفر از خدام امام رضا (ع) خواهیم بود و سراسر استان را پوشش خواهیم داد.

وی گفت: برنامه‌های متنوعی در قالب‌های مختلف، تقریباً ۸ قالب برنامه خواهیم داشت. امسال با توجه به محدودیت‌هایی که داریم، آن مانور و تعداد زیاد برنامه‌ای که سال‌های گذشته داشتیم را متأسفانه نخواهیم داشت، اما چیزی حدود ۲۵۰ برنامه را تا الان دوستان برنامه‌ریزی کرده‌اند و مطمئناً افزوده خواهد شد.

