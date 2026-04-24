خادمان حرم امام رضا(ع) مهمان خانواده شهیدان دوگونچی و لکزایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، خادمان حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) با حضور در شهرستان آق‌قلا و همراه داشتن پرچم متبرک رضوی، با خانواده دو شهید والامقام، شهید امیرحسین دوگونچی و شهید جواد لکزایی دیدار و از صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های آنان تجلیل کردند.

در نخستین دیدار، خادمان حرم رضوی با حضور در روستای دوگونچی شهرستان آق‌قلا، میهمان خانواده شهید امیرحسین دوگونچی، از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه شدند.

در این دیدار، خادمان آستان قدس رضوی با اهدای سلام و صلوات خاصه امام رضا(ع) و ابراز همدردی با خانواده این شهید، یاد و خاطره شهید امیرحسین دوگونچی را گرامی داشته و بر ضرورت زنده نگه داشتن راه و آرمان شهدا تأکید کردند.

همچنین در ادامه برنامه‌های دهه کرامت، خادمان حرم امام رضا(ع) با حضور در روستای انقلاب شهرستان آق‌قلا، با خانواده شهید جواد لکزایی، از شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کردند.

خادمان رضوی در این دیدار ضمن ابلاغ ارادت آستان قدس رضوی به خانواده این شهید گرانقدر، از صبر، استقامت و ایثار مادر، همسر و والدین شهید لکزایی قدردانی کرده و جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی دانستند.

خانواده شهید جواد لکزایی نیز با بیان خاطراتی از روحیات، ایمان، مجاهدت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی این شهید، خدمت در مسیر اسلام، انقلاب و دفاع از ارزش‌ها را افتخار بزرگ فرزند خود عنوان کردند.

آنان همچنین حضور خادمان حرم رضوی در منزل خود را مایه دلگرمی و برکت دانسته و از توجه آستان قدس رضوی به خانواده‌های معظم شهدا تقدیر کردند.

این دیدارها در فضایی معنوی و آکنده از عطر رضوی برگزار شد و بار دیگر پیوند عمیق فرهنگ ایثار، شهادت و محبت اهل‌بیت(ع) را در دل مردم این خطه به نمایش گذاشت.