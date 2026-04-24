به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت، با تأکید بر وظیفه حاکم و مدیر اسلامی در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: اگر جامعه بخواهد جوانانش مسیر معنوی را طی کنند، باید بستر جامعه سالم باشد و دستگاه‌های نظارتی باید جلوی فساد و گرانی‌های افسارگسیخته را بگیرند.

امام جمعه رشت با توصیه به تقوای الهی اظهار کرد: وظیفه حاکم و مدیر اسلامی این است که جلوی معاصی را بگیرد، زیرا گناهکاران و غافلان، هنجارهای دینی و اجتماعی را به ناهنجاری تبدیل می‌کنند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه گناه پنهانی نیز آسیب‌زاست، از قول امام صادق (ع) گفت: حتی فکر گناه نکنید، زیرا فکر گناه انسان را از ساحت ربوبی دور می‌کند و فرشتگان محافظ از او فاصله می‌گیرند.

امام جمعه رشت با گرامیداشت مناسبت‌هایی چون روز نکوداشت حضرت احمد بن موسی (ع)، سالروز شکست آمریکا در طبس (پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹) و ولادت امام رضا (ع)، به حدیثی از ایشان درباره توکل اشاره کرد و گفت: حد اعلی توکل آن است که انسان جز از خدا از هیچ‌کس نترسد.

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی و فساد موجود خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی زیاد است اما باز هم فساد داریم؛ از جمله گرانی‌های افسارگسیخته. مردم شب می‌خوابند صبح می‌بینند قیمت مرغ دوباره بالا رفته است. از استاندار می‌خواهم قرارگاه ویژه یا تیمی را مأمور کند تا زنجیره خوراک مردم و کالای اساسی را رصد کند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف گفت: کجای تاریخ دنیا سراغ دارید که مردم این‌گونه از کشور، مسئولان، فرماندهان و رهبر خود حمایت کنند؟

وی درباره مسائل منطقه اظهار کرد: آتش‌بس در لبنان با فشار نظام اسلامی و مقاومت حزب‌الله رقم خورد. دولت لبنان گرایش صهیونیستی دارد اما مقاومت همچنان قوی است. به حزب‌الله می‌گوییم ده بار تل‌آویو را بزنید، ملت‌های مسلمان و آزادیخواه جهان در کنار شما هستند.

امام جمعه رشت با اشاره به مسئله تنگه هرمز و مواضع اخیر برخی مسئولان، تأکید کرد: حرف‌های دوپهلو نزنید، قاطعانه حرف بزنید. مردم همه می‌فهمند. ما دست برتر را پیدا کرده‌ایم و باید میدان را به زمین دشمن بیندازیم.

آیت‌الله فلاحتی با تشکر از نیروهای مسلح گفت: هر تعرضی از سوی آمریکا و صهیونیست‌ها باید ۱۰ برابر پاسخ داده شود. همچنین از اقدام دولت در شکایت به سازمان ملل علیه کویت، امارات، بحرین و عربستان تشکر می‌کنم، اما باید بدانند این کشورها به دشمنان ما پناه می‌دهند.

وی با قدردانی از مردم گیلان و رشت، به سازمان حج و زیارت توصیه کرد: در اعزام زائران به خانه خدا دقت کامل داشته باشند، زیرا سران کشورهای عربی در کمین هستند و جنایت منا و کشتار ایرانیان پاسخ داده نشده است. نظام اسلامی نمی‌تواند حج را تعطیل کند اما باید تدابیر لازم برای حفظ جان زائران اندیشیده شود.