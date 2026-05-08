فلاحتی: مسئولان با اخلالگران بازار برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت، ضمن تسلیت شهادت امام رضا (ع) در ۲۳ ذی‌القعده، به دو مناسبت مهم اشاره کرد و گفت: چهارشنبه ۲۵ ذی‌القعده، روز «دَحْوُ الْأَرْض» و همچنین روز حرکت امام رضا (ع) از مدینه به خراسان است. روزه گرفتن در این روز ثواب یک سال یا دو سال روزه دارد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبر عزیزمان فرمودند که امنیت خلیج فارس را خودمان تأمین می‌کنیم. آمریکا مشکل‌ساز است نه راه‌حل. رژیم صهیونیستی آتش‌بیار معرکه است. ایران با هر کشوری که دست دوستی دارد، از موضع قدرت و اقتدار این کار را می‌کند.

امام جمعه رشت با انتقاد شدید از امارات اظهار کرد: امارات یک شهر است، نه یک کشور واقعی. شیوخ امارات سوار بر کاخ‌های سر به فلک کشیده‌اند، اما پیش‌مهره آمریکا هستند. امارات اولین کشوری بود که در «پیمان ابراهیم» خوش‌خدمتی به صهیونیست‌ها کرد و در هر ائتلاف ضد ایرانی، حرف اول را می‌زند.

وی افزود: امروز امارات در وضعیت سختی قرار دارد. سرمایه‌داران فرار کرده‌اند، هتل‌ها ۸۰ درصد خالی شده، اعتماد بین‌المللی خود را از دست داده و در ورطه اقتصادی گرفتار شده است. آنها تصمیم گرفته‌اند خود را از این بحران خارج کنند، اما راه‌حلشان این است که نفت استخراج کنند به آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهند و برایشان خوش‌رقصی کنند.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: در جنگ صدام، امارات با دستمال به صورتشان گریه می‌کردند و در سازمان ملل اشک می‌ریختند. امروز هم به همان روزگار خواهند رسید. امارات و کشورهای شهرکی حاشیه خلیج فارس، رهبرانی مثل خرمگس دارند که فقط ایجاد بیداری و اذیت می‌کنند، اما امروز ملت‌هایشان بیدار شده‌اند و شبکه‌های ماهواره‌ای خود را به سمت ایران گرفته‌اند.

امام جمعه رشت با تأکید بر قدرت جمهوری اسلامی گفت: ایران کشورگشا نیست، دنبال جاروجنجال نیست، اما هر کشوری بخواهد در برابر جمهوری اسلامی بازی دربیاورد، تحمل نخواهد شد. امیدوارم نظام اسلامی یک گوشمالی سختی به امارات بدهد.

وی با اشاره به مشکل گرانی‌ها در کشور اظهار کرد: هیچ وقت راضی نیستیم کسی ایجاد شقاق و نفاق بین مدیران کشور بکند، اما ضعف‌ها و این گرانی‌ها مردم را ناراحت کرده، مخصوصاً بعد از آن پیروزی ۴۰ روزه که آمریکا عقب‌نشینی کرد و صهیونیست‌ها درمانده شدند، حالا این آسیب‌ها دارد شادی مردم را از بین می‌برد.

آیت‌الله فلاحتی چهار عامل گرانی‌ها را برشمرد: اول؛ ساختار ضعیف اقتصادی بعد از انقلاب که به خاطر جنگ‌ها و فتنه‌ها نتوانست زیرساخت قوی پیدا کند. دوم؛ آسیب دیدن کارخانجات مادر مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در جنگ ۴۰ روزه. سوم؛ کاهش بازگشت درآمدهای ارزی و تأخیر در ثبت سفارش‌های بانک مرکزی.

وی مهم‌ترین عامل را سوداگران و اخلالگران بازار دانست و گفت: این دست‌های پنهان، اصلی‌ترین نقش را در گرانی‌ها دارند. متأسفانه به آنها کم توجه می‌شود. آنها قبل از اردیبهشت قصد داشتند بازار را مختل کنند و سود کلان ببرند. دولت با تزریق ارز، بستن بورس و تشدید نظارت آنها را عقب نشاند، اما ول نکرده‌اند.

امام جمعه رشت هشدار داد: اکنون سوداگران رفته‌اند سراغ مرغ، تخم‌مرغ، برنج و روغن. می‌خواهند قیمت این کالاهای اساسی را بالا ببرند. من از دستگاه قضا، قوه مجریه و قوه مقننه می‌خواهم با هم بنشینند و از مردم کمک بگیرند. مردم یاور خوب نظام هستند. هر جا احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و قاچاق دیدید، سریعاً به مسئولان خبر دهید.