به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، با اشاره به دو نوع تعامل با گناهکاران (رفتاری و گفتاری) اظهار کرد: در گونه رفتاری، اولین مرتبه برخورد با معصیت‌کاری که آشکارا گناه می‌کند، این است که مؤمن انزجار قلبی خود را از آن منکر نشان دهد.

وی افزود: امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند پیامبر خدا به ما دستور داده که با این گونه گناهکاران با چهره درهم‌کشیده برخورد کنیم. امام خمینی(ره) نیز در تحریرالوسیله تأکید کرده‌اند که مؤمن باید چهره خود را از گناهکار برگرداند و از او دوری کند.

امام جمعه رشت با اشاره به دو رویداد مهم در ۱۵ خرداد، تصریح کرد: امروز سالروز حادثه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است که امام خمینی(ره) آن روز را عزای عمومی اعلام کرد و همچنین سالروز زندانی کردن ایشان از سوی حکومت پهلوی است.

آیت‌الله فلاحتی با تبریک فرا رسیدن ۲۰ ذی‌الحجه سالروز ولادت امام موسی کاظم(ع)، اظهار کرد: در روایت از آن حضرت داریم که هر کس برای رضای خدا به دیدار برادر مؤمنش برود، خداوند ۷۰ هزار فرشته را از لحظه حرکت تا بازگشت همراه او می‌کند. امروز متأسفانه قطع ارتباطات میان اقوام و خویشان زیاد شده است.

اعتراف آمریکا به شکست در برابر ایران

وی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا گفت: او به سه نکته مهم اعتراف کرده است؛ اول اینکه اعتراف کرده موشک‌های ایران تمام نشدنی است، دوم اینکه واشنگتن صریحاً به شکست خود در برابر ایران اعتراف کرده، هرچند تلاش می‌کند این شکست را به گردن کشورهای عربی بیندازد.

امام جمعه رشت افزود: آمریکایی‌ها به همکاران اروپایی خود اعلام کرده‌اند که از باز کردن تنگه هرمز برای ورود و خروج کشتی‌ها ناامید شده‌اند و هیچ کاری از آنها برنمی‌آید. آنها همچنین تلاش می‌کنند حزب‌الله و حشد شعبی را از ایران جدا کنند که این کار را نیز نمی‌توانند انجام دهند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه امروز ما در عرصه تحریم دریایی و محاصره تنگه هرمز در جنگ هستیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از طریق دریای خزر با بیش از ۱۵ کشور ارتباط داریم و از طریق زمینی نیز با پاکستان، هندوستان و چین می‌توانیم روابط اقتصادی داشته باشیم. آمریکایی‌ها در تنگه هرمز ناامید شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت لبنان تصریح کرد: حزب‌الله قدرت مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد و هنوز همه امکانات تهاجمی خود را به کار نگرفته است. مردم لبنان بیش از ۶۵ درصد ولایت‌مدار هستند و حتی ارتش این کشور نیز نیروهای وفادار به حزب‌الله را در خود دارد.

امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از مردم گیلان که شب‌ها در خیابان‌ها حضور دارند، گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، از همه جوانان، نوجوانان، زنان و مردان در سرتاسر گیلان تشکر و قدردانی می‌کنم. دولت مردان نیز در تلاشند وضعیت کالاها را سامان دهند تا آسیب‌ها متوجه بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه نشود.