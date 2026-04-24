به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید بامری،در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان، با تبریک میلاد امام رضا (ع)، از حضور کاروان معنوی «در سایه خورشید» و خدام آستان قدس رضوی در این شهرستان استقبال و قدردانی کرد.
امام جمعه دلگان، گفت: حضور پرچم متبرک حرم رضوی در دلگان، عطر و یاد حرم امام مهربانیها را به دلهای مردمی میآورد که شاید توفیق زیارت حضوری نداشته باشند. این حرکت ارزشمند، شهر را سرشار از معنویت، امید و برکت ساخته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب درباره جنگ رسانهای، هشدار داد که دشمن امروز از مسیر رسانه وارد میدان شده است.
رسانه های معاند واقعیت را کتمان و ضعف ها را بزرگ می کنند
بامری تأکید کرد: گوش، دروازه ورود افکار و باورها به ذهن است. رسانههای معاند با تحریف واقعیتها و بزرگنمایی ضعفها، تلاش میکنند اعتماد مردم را سلب کنند.
وی راهکار مقابله را بصیرت رسانهای و سوء ظن عقلانی دانست و از مردم خواست هر خبری را بدون تأمل نپذیرند و در جبهه تبیین، انتشار اخبار صحیح و تقویت امید را در اولویت قرار دهند.
امام جمعه دلگان در پایان گفت: جامعهای که در برابر جنگ رسانهای هوشیار باشد، اراده و امیدش تضعیف نخواهد شد.
نظر شما