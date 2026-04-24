به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به اینکه در آستانه روز کارگر قرار داریم، اظهار کرد: در زمان حملات دشمن و با همه تهدیدها کارگران دست از تولید برنداشتند و کار و فعالیت را در شرایط جنگی ادامه دادند.

وی در ادامه به شکست دشمن در طبس و تحقیر دشمن اشاره کرد و با بیان اینکه سپاه ابرهه و اصحاب فیل را در قرآن خواندیم اما در طبس و در جنگ رمضان در جنوب اصفهان خداوند به ما ثابت کرد و نشان داد، افزود: در صورتی که دشمن قصد داشته باشد از داخل انقلاب را مورد حمله قرار دهد، خداوند مکر آنها به خودشان باز می‌گرداند.

امام جمعه موقت همدان به جنایاتی که آمریکا مرتکب شده اشاره کرد و شعار مرگ بر آمریکا را سزای این کشور جنایتکار دانست و ادامه داد: آمریکا و ترامپ در عرصه سیاسی در باتلاق مانده‌اند و هر روز حرفی خود را در مدت کوتاهی خودش نقض و باطل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خداوند لطف الهی خود را از قبل انقلاب به این امت نشان داده است، افزود: غده سرطانی اسرائیل به دست رزمندگان جسور و مقام در جبهه حق از بین می رود.

آیت الله موسوی اصفهانی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح در تنگه هرمز،آسمان، زمین و دریا از مردم، اسلام، عزت و هویت کشورمان دفاع می‌کنند، افزود: به امید خدا دشمنان را سرنگون خواهند کرد.

وی در ادامه به فرموده امام خمینی راحل که «اگر سپاه نبود مملکت نبود» اشاره کرد و با بیان اینکه این فرموده امام باعث تعجب برخی افراد شد، ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر با اتحاد، انسجام و پشتیبانی ۹۰ میلیون از این ملت که شبانه با ماشین و پیاده در میدان حاضر هستند، از کیان اسلامی دفاع می‌کنند.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به اینکه همه برای رضای خدا، بالا بردن پرچمی که نام الله بر روی آن نقش بسته و پرچم پیروزی وارد میدان شدیم، ادامه داد: همه یک هدف واحد داریم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در ۴۷ سال عمر خود با رهبری امام راحل، رهبر شهید و رهبر سوم امت تداوم داشته و دست از سر آمریکای جنایتکار بر نمی‌دارد.

آیت الله موسوی اصفهانی با اشاره به تظاهرات مردم در سایر کشورها با بیان اینکه ملت‌های تظاهر کننده متوجه شدند که ملت ایران حق هستند و مورد ظلم قرار گرفته‌اند، افزود: رهبر و فرماندهان نظامی، شخصیت های بزرگ کشورمان و مردم و کودکان بی گناه را دشمن شهید کرد.