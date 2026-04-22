قنبر نارویی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی مزارع این شهرستان برای فصل برداشت گندم اظهار کرد: با رعایت الگوی کشت، استفاده از ارقام پربازده و همراهی کشاورزان، امسال سطح زیر کشت گندم در دلگان به هشت هزار و ۹۵۰ هکتار رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان افزود: ارقام مختلفی از جمله مهرگان، تیرگان، سیروان، راج، جلال و نارین متناسب با شرایط اقلیمی منطقه در مزارع شهرستان کشت شده و بر اساس برآوردهای اولیه و شرایط مناسب جوی پیشبینی میشود بیش از ۲۲ هزار تن گندم از این سطح برداشت شود.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی کشت در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: اجرای الگوی کشت موجب استفاده بهینه از منابع آب و خاک شده و با انتخاب ارقام مناسب، مقاومت محصولات در برابر آفات و بیماریها افزایش مییابد که در نهایت به ارتقای کمیت و کیفیت تولید منجر میشود.
نارویی همچنین از آمادگی مراکز خرید گندم در شهرستان خبر داد و بیان کرد: برای تسهیل در فروش محصول و خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان، سه مرکز خرید در بخش مرکزی، چاهشور و جلگه چاه هاشم تجهیز و آماده دریافت محصول شده است.
وی ادامه داد: راهاندازی این مراکز موجب کاهش دغدغه کشاورزان در زمان برداشت و تسهیل روند تحویل محصول خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان در ادامه به مزارع بذری گندم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر تولید گندم زراعی، پیشبینی میشود حدود ۵۰۰ تن گندم از مزارع بذری شهرستان برداشت شود که نقش مهمی در تأمین بذر مورد نیاز سال زراعی آینده منطقه دارد.
نارویی تأکید کرد: تولید بذر باکیفیت در شهرستان دلگان گامی مهم در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به خارج از منطقه است.
نظر شما