به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد با دعوت نمازگزاران به تقوا و پرهیز از گناه، بر ضرورت شکرگزاری نعمتهای الهی و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی با تسلیت فقدان «رهبر شهید» و اشاره به جایگاه و توصیههای ایشان گفت: مردم در این ایام از حضور آن شهید محروم شدهاند، اما روح، سخنان و سفارشهای او باید همواره نصبالعین جامعه باشد تا بتوان در مسیر انقلاب اسلامی و اسلام حرکت کرد و بخشی از زحمات شهدا را جبران کرد.
امام جمعه یزد با اشاره به آیه «لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم» اظهار داشت: خداوند در این آیه یادآوری میکند که اگر شکرگزار نعمتها باشند، نعمتهایشان افزون خواهد شد.
وی افزود: انسان در زندگی هرچه دارد مرهون عنایات پروردگار است و حتی آسیب دیدن یک سلول از میلیاردها سلول بدن میتواند زندگی انسان را دچار مشکل کند.
آیتالله ناصری ادامه داد: همه انسانها مدیون نعمتهای الهی هستند و شایسته نیست از نعمتهای خدا استفاده شود اما در مسیر معصیت قرار بگیرند.
امامجمعه یزد گفت: انسان همواره در محضر خداوند است و باید از غفلت دوری کند و در کنار شکرگزاری نعمتها، از کوتاهیها و گناهان خود استغفار کند.
وی با اشاره به بیداری و بصیرت مردم ایران گفت: امروز مردم به این درک رسیدهاند که باید از دین، انقلاب و کشور خود دفاع کنند و این آگاهی و روحیه ایستادگی از الطاف الهی است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با یادآوری واقعه طبس بیان کرد: در حادثه طبس، دشمنی که ماهها برای عملیات برنامهریزی کرده بود با امداد الهی و طوفان شن شکست خورد. همچنین در حادثه اصفهان نیز توطئه دشمنان با لطف خداوند خنثی و آنان رسوا شدند.
وی با تأکید بر توسل به اهلبیت(ع) افزود: امام رضا(ع) ولینعمت ایرانیان است و چتر رحمت آن حضرت بر سر ایران گسترده شده است و مردم باید توجه و توسل به ایشان را فراموش نکنند.
آیتالله ناصری در خطبه دوم نیز با اشاره به سفر امام رضا(ع) از مدینه به خراسان و حدیث مشهور «سلسلةالذهب» گفت: امام رضا(ع) در این حدیث به دو اصل مهم توحید و ولایت اشاره میکنند و راه رسیدن به خداوند را پیروی از اهلبیت پیامبر(ص) میدانند.
وی افزود: دشمنی قدرتهای استکباری با جمهوری اسلامی به دلیل تکیه ملت ایران بر خداوند و ولایت است، زیرا این ملت زیر سلطه آنان قرار نگرفته است.
امام جمعه یزد ولایت را بزرگترین نعمت دانست و گفت: همین نعمت ولایت است که به ملت ایران عزت، کرامت و شرافت بخشیده است و باید قدردان آن بود.
وی با توصیه به حفظ امید و انگیزه در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند مردم ایران را بی انگیزه و ناامید کند، اما توصیه رهبر انقلاب همواره توجه به همدلی، مراقبت از توطئههای دشمن، حضور در صحنه و اتکا به توان داخلی بوده است.
آیتالله ناصری تأکید کرد: ملت ایران تا زمانی که به خداوند توکل داشته باشد، دشمنان نمیتوانند به اهداف خود برسند و در عین حال نباید دچار غرور شد.
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: در این وضعیت نباید نسبت به مسئولان بدبین بود، زیرا همه برای حفظ وحدت و منافع کشور تلاش میکنند و در مذاکرات احتمالی نیز باید با عزت و استحکام ایستاد و توطئههای دشمن را خنثی کرد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به ثبتنام بیش از ۳۰ میلیون نفر به عنوان «جانفدای ایران» اظهار کرد: ثبتنام ۳۰ میلیون نفری در پویش جانفدا و این آمادگی مردمی یقینا موجب نگرانی و ترس دشمنان شده است.
وی در پایان از مردم خواست در این شرایط با یکدیگر همکاری کنند و از سوءاستفاده بپرهیزند و مسئولان نیز با ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات، بیش از پیش به مردم کمک کنند.
نظر شما