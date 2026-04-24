ماموستا حسینی: رحمت، عدالت و تواضع سه ضلع الگوی جهانی سیره نبوی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سروآباد با استناد به آیه «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»، پیامبر اسلام(ص) را مظهر کامل اخلاق الهی دانست و اظهار کرد: سیره عملی ایشان یکی از روشن‌ترین و ماندگارترین جلوه‌های تاریخ بشریت است.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اکرم(ص) افزود: رحمت عام، نخستین شاخصه رفتاری ایشان بود که نه‌تنها انسان‌ها بلکه حیوانات و طبیعت را نیز دربرمی‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که نهی از آزار کوچک‌ترین موجودات و عفو عمومی در فتح مکه، نمونه‌هایی بارز از این خُلق عظیم به شمار می‌رود.

امام جمعه سروآباد ادامه داد: پیامبر(ص) از همان دوران کودکی به صداقت و امانت‌داری شهرت داشتند و القابی چون «امین» و «صادق» نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم به ایشان بود؛ ویژگی‌ای که در سخت‌ترین شرایط نیز حفظ شد.

وی با تأکید بر تواضع پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: با وجود جایگاه رفیع، ایشان همواره در کنار مردم می‌نشستند، با فقرا همنشینی داشتند، به عیادت بیماران می‌رفتند و در امور خانه مشارکت می‌کردند که این رفتارها نشان‌دهنده اوج فروتنی ایشان است.

ماموستا حسینی خاطرنشان کرد: دوران رسالت پیامبر(ص) با سختی‌ها و آزارهای فراوان همراه بود اما ایشان با صبر و استقامت در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کردند و الگویی ماندگار برای مسلمانان بر جای گذاشتند.

وی همچنین با اشاره به عدالت‌محوری پیامبر(ص) تصریح کرد: ایشان در اجرای عدالت هیچ‌گونه تبعیضی قائل نمی‌شدند و حتی در برابر نزدیکان نیز از اجرای حکم الهی چشم‌پوشی نمی‌کردند.

خطیب جمعه سروآباد، خوش‌رویی و رفتار کریمانه پیامبر(ص) را از عوامل مهم گسترش اسلام دانست و گفت: برخورد همراه با مدارا و احترام، حتی با مخالفان، از ویژگی‌های برجسته سیره نبوی بود.

وی در پایان با تأکید بر جامعیت اخلاقی پیامبر(ص) اظهار کرد: اگرچه دستیابی کامل به همه فضائل ایشان برای انسان ممکن نیست، اما بهره‌گیری از این سرچشمه معرفت و جاری‌سازی سیره نبوی در زندگی فردی و اجتماعی، وظیفه‌ای همگانی است.