به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به شرایط حساس کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: در این روزها که کشور عزیز ما و به طور کلی اسلام با کفر درگیر یک جنگ جهانی، آخرالزمانی و تاریخی است، تاکید بر نگاه توحیدی در مباحث مربوط به جنگ و صلح بسیار حائز اهمیت و از نشانه‌های مسلم تقوا برای جامعه ایمانی محسوب می‌شود.

نگاه توحیدی در نبرد اسلام و کفر

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه همه امور عالم تحت اراده پروردگار اداره می‌شود، افزود: خداوند متعال در موارد مربوط به مقابله با دشمنان خدا و دفاع از سرزمین اسلامی تاکیدات فراوانی بر اراده الهی دارد. همان‌گونه که در جنگ بدر، زمانی که مسلمانان با تجهیزات و نفرات کمتر در مقابل ابرقدرت‌های جزیرة‌العرب قرار گرفتند، این خداوند بود که آن‌ها را برای نبرد از خانه‌هایشان بیرون آورد و بر دشمن پیروز کرد.

وی با تاکید بر اینکه در تقابل حق و باطل، پیروزی تنها از جانب خداست، تصریح کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید تیری که پیامبر (ص) انداخت نیز در حقیقت کار خدا بود. امروز نیز در این عرصه تقابل که همه کفر، شرک و نفاق به مقابله با اردوگاه اسلام و امام زمان (عج) آمده است، ملت بصیر ایران با اخلاص، ایمان و تبعیت آگاهانه از ولی امر مسلمین به میدان آمده‌اند و یقین بدانید که خداوند این ملت را قاطعانه بر کفر جهانی پیروز خواهد کرد.

تکرار شکست‌های آمریکا و کرامت امام رئوف (ع)

آیت‌الله غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، یادآور شد: در سال ۱۳۵۹ آمریکایی‌ها با سنجش تمام شرایط آب‌وهوایی برای ضربه به انقلاب نوپا وارد طبس شدند، اما شن‌های بیابان به عنوان جنود الهی آن‌ها را در هم شکست. دشمن از این اتفاق درس عبرت نگرفت و در همین روزها نیز قصد داشت عملیات مشابهی را اجرا کند که مجدداً با اراده الهی در بیابان‌های جنوب استان اصفهان به سرنوشتی مشابه دچار شد که نام آن را باید «طبس ۲» گذاشت؛ آن‌ها اگر صد بار دیگر هم دست به این غلط‌کاری‌ها بزنند، خداوند پوزه آن‌ها را به خاک خواهد مالید.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین با تبریک پیشاپیش سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) و ایام دهه کرامت، ایشان را پناهگاه ملت ایران دانست و گفت: دست عنایت آن حضرت همواره بر سر این امت است و امام رئوف به همه موجودات پناه می‌دهد. وی در ادامه از تلاش‌های ارزشمند خادمیاران رضوی در خدمت‌رسانی به محرومان و حضور در مناسبت‌های مختلف تقدیر کرد.

تنگه هرمز؛ ضامن رفع تحریم‌ها و نظم جدید منطقه

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن روز ملی خلیج فارس و سالروز آغاز عملیات فاتحانه بیت‌المقدس، این مناسبت‌ها را پیامی روشن برای دنیا دانست و تاکید کرد: دشمنان بدانند که خلیج فارس الی‌الابد خلیج فارس خواهد ماند و اگر بخواهند خیال خامی کنند، رزمندگان مقتدر ما آماده‌اند تا انتقام همه مظلومان عالم را از استکبار و صهیونیسم بین‌الملل بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمنان باید علاوه بر خلیج فارس، عنوان «حماسه آفرین تنگه هرمز» را نیز به خاطر بسپارند، اعلام کرد: امروز دیگر تنگه هرمز یک تنگه معمولی نیست، بلکه نقطه عزیمت اراده پولادین این ملت برای تنظیم‌گری امنیت منطقه غرب آسیاست. تنگه هرمز وارد نظم جدیدی شده است و از این پس، تردد در آن تنها برای کشتی‌های غیرنظامی و آن هم منحصراً از مسیرهای تعیین‌شده و تحت نظارت دقیق نیروی دریایی سپاه پاسداران مقدور خواهد بود.

آیت‌الله غفوری با تاکید بر ممنوعیت کامل عبور شناورهای نظامی از این تنگه، خاطرنشان کرد: با اقتدار جمهوری اسلامی، عبور هرگونه شناور متعلق به رژیم صهیونیستی یا مرتبط با آن و تامین‌کننده منافع این رژیم جلاد، تا پایان عمر منحوس آن از تنگه هرمز ممنوع است.

وی در پایان با اشاره به بی‌اعتباری سازمان‌های بین‌المللی نظیر آژانس انرژی اتمی که به لانه‌های جاسوسی غرب تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به خداوند و قدرت نیروهای مسلح خود، از این پس تنگه هرمز را به عنوان ضامن امنیت، ضامن رفع تحریم‌ها، ضامن آزادسازی اموال بلوکه‌شده و ایجاد نظم جدید اقتصاد بین‌الملل می‌داند و تمام خواسته‌های به‌حق خود را بر دشمنان تحمیل خواهد کرد.