پیام رئیس کمیته امداد در حمایت از میثاق وحدت ملی سران قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در حمایت از میثاق وحدت ملی سران قوا در پیامی نوشت: ما به دشمنان نشان خواهیم داد که در ایران، تنها یک صدا شنیده میشود و آن صدای وحدت حول محور «یک خدا، یک رهبر و یک ملت» در مسیر پیروزی ایران عزیزتر از جان است.️
در متن پیام سید مرتضی بختیاری- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در حمایت از میثاق وحدت ملی سران قوا آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»
(میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد گرداند، هرچند کافران را خوش نیاید.)️
در روزهایی که دشمنان این مرز و بوم با خیالی خام، در پی ایجاد شکاف در صفوف مستحکم ملت و نظام اسلامی هستند، طنین پیام واحد و مقتدرانه سران محترم قوا، بار دیگر حقیقتِ ناب «ایران انقلابی» را به رخ جهانیان کشید.️ همانطور که در میثاق مشترک مسئولان ارشد نظام صراحتاً بیان شد، در جغرافیایِ ایستادگی این سرزمین، تقسیمبندیهای کاذب جایگاهی ندارد؛ چرا که همه ما در زیر سایه پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی تحت لوایِ هدایتگرِ ولایت مطلقه فقیه ، پیش از هر چیز «ایرانی» و «انقلابی» هستیم.
ما به دشمنان نشان خواهیم داد که در ایران، تنها یک صدا شنیده میشود و آن صدای وحدت حول محور «یک خدا، یک رهبر و یک ملت» در مسیر پیروزی ایران عزیزتر از جان است.️ در این میان، خدمت صادقانه و بیمنت به مردم به ویژه اقشار محروم و نیازمند، و توانمند کردن آنها جلوهای عملی از همین همدلی و همگرایی ملی است.
نهادهای انقلابی بر این باورند که بهترین پاسخ به تفرقهافکنیهای استکبار، گرهگشایی از سفره و زندگی مردم است و با تمام توان در این مسیر گام برمیدارند تا پیوند ناگسستنی ملت و نظام را مستحکمتر از پیش حفظ کنند.️
کمیته امداد امام خمینی ره با حمایت قاطع از بیانیه وحدتآفرین مسئولان ارشد کشور و تجدید بیعت با رهنمودهای رهبر معظّم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، تأکید می نماید که خانواده بزرگ امدادگران و شبکه عظیم نیکوکاری کشور، سنگر خدمت به محرومان را تجلیگاه وحدت دانسته و تا رسیدن به قلههای پیروزی، در کنار مردم رشید و بصیر ایران ایستاده خواهد بود.»
