به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به ابعاد مختلف جنگ تحمیلی دشمن علیه ملت ایران اظهار کرد: جنگی که امروز ملت ایران با آن مواجه است، تنها یک جنگ نظامی نیست، بلکه ابعاد مختلفی از جمله نظامی، دیپلماسی، اقتصادی و شناختی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در هر چهار میدان، ملت بزرگ ایران در برابر دشمن ایستاده است، اما آنچه امروز بیش از همه نیازمند توجه است، جنگ شناختی است؛ جنگی که دشمن با استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای، شایعه‌پراکنی، دروغ‌پردازی، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و نادیده گرفتن موفقیت‌ها، تلاش می‌کند مردم را ناامید، نسبت به مسئولان بی‌اعتماد و در جامعه دوگانگی ایجاد کند.

امام جمعه گرگان گفت: هدف نهایی دشمن این است که خود را پیروز میدان نشان دهد، اما واقعیت این است که در این عرصه نیز شکست خورده است. امروز بیش از ۵۰ شب است که مردم ایران در سراسر کشور با حضور در صحنه، نه‌تنها ناامید نشده‌اند بلکه امیدشان به آینده کشور بیشتر شده است.

نورمفیدی ادامه داد: دشمن می‌خواست اعتماد مردم به مسئولان نظام را تضعیف کند، اما مردم با چشم خود می‌بینند که مسئولان، نیروهای مسلح، دولت، سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی شبانه‌روز برای حفظ امنیت و آرامش کشور تلاش می‌کنند و همین مسئله موجب افزایش اعتماد عمومی شده است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: انسجام مردم و وحدت ملی روزبه‌روز مستحکم‌تر شده و همه نیروها در کنار یکدیگر برای حفظ کشور ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با انتقاد از ادعاهای آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور اظهار کرد: آنان در ابتدای ماجرا مدعی تغییر نظام، نابودی توان نظامی ایران و شکست کامل جمهوری اسلامی بودند، اما امروز روشن شده که به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده‌اند و ایران با قدرت در برابر این دیکتاتوری جهانی ایستاده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها حتی در موضوع محاصره تنگه هرمز و فشارهای منطقه‌ای نیز با شکست مواجه شدند، چرا که چنین اقداماتی نه‌تنها علیه ایران بلکه علیه منافع جهانی و حتی کشورهای منطقه خواهد بود و تبعات سنگینی برای اقتصاد جهان به همراه دارد.

نورمفیدی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن خاطرنشان کرد: آنان خودشان می‌گویند هرچه دروغ بزرگ‌تر باشد، پذیرش آن آسان‌تر است و با حجم گسترده‌ای از اخبار جعلی تلاش می‌کنند افکار عمومی را منحرف کنند، اما مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر این عملیات روانی هوشیار هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان قابل اعتماد نیستند، گفت: قرآن نیز به ما می‌آموزد که به سخن فاسقان نباید اعتماد کرد. کسانی که سابقه طولانی در دروغ‌پردازی دارند، نمی‌توانند برای ملت‌ها خیرخواه باشند.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: ملت ایران با بصیرت، وحدت و اعتماد به مسئولان، این مرحله را نیز با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت و به فضل الهی، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.