به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه ۴ اردیبهشت افزود: با توجه به افزایش بار ترافیکی و بنابر صلاحدید مأموران پلیس راه، از ساعت ۱۱:۰۰ محدودیت تردد برای خودروها به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اعمال می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۲:۰۰، ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

به گفته وی، از ساعت ۱۴:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود و این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد. پس از این ساعت، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یک‌طرفه وجود دارد.

وی در ادامه درباره محور هراز نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان با تصمیم مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و بیان کرد: در روز جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در انتهای این محور (محدوده پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.

وی در پایان به انسداد یکی از محورهای شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج پرهیز کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.