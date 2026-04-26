۷ هزار پرونده در ایام جنگ تحمیلی سوم و تعطیلات نوروز رسیدگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین از اقدام جهادی قضات شریف دیوان عالی کشور در رسیدگی به حدود ۷ هزار پرونده در ایام جنگ تحمیلی سوم و تعطیلات نوروزی خبر داد.

وی در تشریح این مطلب اضافه کرد: حضور اثربخش و خدمات بدون وقفه کارکنان مجموعه در زمان جنگ تحمیلی موجب شد علاوه بر رسیدگی به حجم کثیری از پرونده‌ها ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی و ارجاع کلیه پرونده‌های واصله به شعب، هیچ پرونده بدون اقدامی در شعبه باقی نماند و با خدمتگزاری صادقانه و مسئولانه همکاران، تلاش شد؛ در این ایام هیچ خللی در امورات قضایی مردم ایجاد نشود.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر پاسداشت کرامت انسانی گفت: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به اصحاب پرونده اولویت کاری ما در سال جدید است که این مهم طی ابلاغیه‌ای به تمام شعب و کارکنان ابلاغ شده است و اینجانب به عنوان رئیس دیوان عالی کشور آن را به صورت جدی مطالبه می‌کنم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجموعه دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: ان شاالله با فراهم شدن زمینه آموزش قضات، رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها که از برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ می‌باشد، اجرایی خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت دهه کرامت به روایتی از امام رضا (ع) در خصوص مقام امامت و ضرورت تداوم آن، اشاره و عنوان کرد: حضرت می‌فرمایند «اِنَّ الاِمامَةَ زِمامُ الدّین وَ نِظامُ المُسلِمینَ وَ صَلاحُ الدُّنیا وَ عِزُّ المُؤمِنینَ اِنَّ الاِمامَةَ اُسُّ الاِسلامِ النامی، وَ فَرعُهُ السّامی. به این معنا که امامت زمام دین، مایه نظام مسلمین، صلاح دنیا و عزّت‏مندی مؤمنان است. همانا امامت ریشه اسلام بالنده و شاخه بلند آن است»

وی در ادامه با اشاره به نقش الهی و معنوی رهبر در جامعه اسلامی تاکید کرد: نقش رهبری در هدایت امت اسلام ریشه در تعالیم قرآنی دارد، با زعامت خمینی کبیر، خامنه‌ای شهید و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر معظم انقلاب، جامعه اسلامی به این درجه از عزت و قدرت دست پیدا کرد که ابرقدرت‌های جهان در مقابل ایستادگی و استقامت این ملت به زانو در آمده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: خداوند متعال برای ملت ایران حیات طیبه را به برکت حضور حضرت اباالحسن الرضا (ع)، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و امامزادگان واجب الاحترام در اقصی نقاط ایران اسلامی اراده فرموده است، حضور حماسی مردم مومن و انقلابی با گرایش‌های مختلف سیاسی و دیدگاه‌های متفاوت اجتماعی زیر چتر ولایت فقیه و پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین، دنیا را متحیر ساخته است.

وی در پایان، نقش امامت و رهبری را در هدایت جامعه اسلامی بی بدیل شمرد و خاطرنشان کرد: امروز همه باید با تبعیت محض از رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و یکپارچگی و حمایت از مسئولین امر و پشتیبانی از نیروهای مسلح سلحشور مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و در صدر آنان رئیس جمهور متوهم و قمارباز آمریکا زده و با حفظ اتحاد مقدس اجازه ندهیم که تفرقه و دو دستگی ایجاد شود.