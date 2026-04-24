به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی با تشریح عملکرد پایگاه‌های امدادی جمعیت هلال احمر لرستان در بازه زمانی یک تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، اظهار داشت: در طول این مدت، امدادگران هلال‌احمر استان به ۷۴ مورد حادثه در نقاط مختلف لرستان پاسخ داده و در مجموع به ۷۲۴ نفر از شهروندان و مسافران خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

امداد رسانی به ۱۶۷ مصدوم

وی با اشاره به جزئیات آمار حوادث، افزود: در این حوادث، مجموعاً ۱۶۷ نفر مصدوم شدند و متأسفانه ۸۱ نفر جان خود را از دست دادند. از این تعداد، ۱۵ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده و ۲۹ مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین، تعداد کل افراد آسیب‌دیده در این رویدادها ۶۷۱ نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به تنوع حوادث رخ‌داده در فروردین‌ماه تصریح کرد: در این مدت، ۲۰ مورد حادثه ترافیکی، ۱۰ مورد حادثه کوهستان، ۱۰ مورد حادثه جوی و۳۱ مورد حمله نظامی در سطح استان به ثبت رسیده است. علاوه بر این، تیم‌های تخصصی امداد و نجات هلال‌احمر استان در ۱۳ مورد عملیات رهاسازی و نجات فنی نیز حضور فعال داشته‌اند.

علی‌محمدی درباره نیروها و تجهیزات به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها، گفت: برای پوشش حوادث فروردین‌ماه، ۴۴۴ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۱۱۸ تیم امدادی به کار گرفته شدند و ۱۱۵ دستگاه خودروی امدادی نیز در عملیات‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این آمار نشان‌دهنده آماده‌باش و حضور پررنگ امدادگران در صحنه حوادث است.

تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال احمر

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر در همه ساعات شبانه‌روز، در شرایط مختلف جوی و در نقاط شهری، روستایی و جاده‌ای در کنار مردم هستند. از هم‌استانی‌های عزیز تقاضا داریم در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۲ به هلال‌احمر اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات امدادی انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و پیشگیری، تصریح کرد: آنچه می‌تواند آمار حوادث و تلفات را کاهش دهد، توجه جدی به آموزش‌های همگانی، رعایت اصول ایمنی در رانندگی، سفر، کوه‌نوردی و مقابله با مخاطرات جوی است. امیدواریم با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها، شاهد کاهش چشمگیر حوادث و آسیب‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده باشیم.