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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۵

حمله دشمن متجاوز به زیرساخت‌های تلفن و اینترنت هرمزگان

حمله دشمن متجاوز به زیرساخت‌های تلفن و اینترنت هرمزگان

بندرعباس-اداره‌کل مخابرات استان هرمزگان از آسیب به زیرساخت‌های اینترنت و تلفن ثابت و همراه در پی حملات متجاوزانه آمریکا به مناطق غیرنظامی در بخش‌هایی از مناطق جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مخابرات استان هرمزگان آمده است: در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی و اینترنتی هم خسارات جدی وارد شد. حملاتی که موجب قطع شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین اینترنت در بخش‌هایی از این محدوده شده است.

در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیم‌های اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.

کد مطلب 6934892

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