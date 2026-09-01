به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مخابرات استان هرمزگان آمده است: در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساختهای خدماتی در بخشهایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکلها و سایتهای مخابراتی و اینترنتی هم خسارات جدی وارد شد. حملاتی که موجب قطع شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین اینترنت در بخشهایی از این محدوده شده است.
در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیمهای اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.
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