به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری با اشاره به اختلال ایجادشده در شبکه برق برخی مناطق قشم اظهار کرد: در پی حملات آمریکا به بخش‌هایی از جزیره، برق برخی نقاط شهرستان برای مدتی قطع شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این قطعی، کارکنان اداره برق برای رفع مشکل و بازگرداندن جریان برق به مناطق تحت تأثیر وارد عمل شدند و اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

فرماندار شهرستان قشم ادامه داد: عملیات رفع خاموشی با تلاش نیروهای مجموعه برق دنبال شد و شرایط شبکه در مناطقی که با قطعی مواجه شده بودند، به سرعت به وضعیت عادی بازگشت.

امیر تیموری با بیان اینکه این قطعی در پی حملات شامگاه سه‌شنبه رخ داده بود، تصریح کرد: نیروهای اداره برق با اقدام فوری و تلاش مستمر، نسبت به برطرف کردن اختلال ایجادشده در شبکه اقدام کردند.

وی گفت: رفع قطعی برق کمتر از یک ساعت به طول انجامید و پس از انجام اقدامات فنی، جریان برق در این نقاط دوباره برقرار شد.

فرماندار شهرستان قشم تأکید کرد: در حال حاضر برق در تمامی نقاط شهرستان برقرار است و جریان پایدار برق در مناطق مختلف جزیره برقرار شده است.

امیر تیموری اضافه کرد: سرعت عمل کارکنان اداره برق در پی بروز این اختلال موجب شد خاموشی ایجادشده در مدت کوتاهی برطرف شود و شبکه برق به شرایط عادی بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: قطعی برق ایجادشده محدود به برخی نقاط شهرستان بود و با اقدامات انجام‌شده، این اختلال اکنون برطرف شده است.

فرماندار شهرستان قشم اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه قطعی ناشی از این حادثه در نقاط مختلف شهرستان وجود ندارد و برق تمامی مناطق قشم پایدار است.