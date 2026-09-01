عضو کمیسیون امنیت ملی: دشمن منتظر پاسخی سخت و کوبنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردم برازجان در میدان حافظ این شهر با تأکید بر ضرورت تحلیل واقع‌بینانه شرایط کشور و توان دشمن اظهار داشت: تصمیم‌گیری صحیح در شرایط کنونی نیازمند شناخت دقیق از توانمندی‌های جمهوری اسلامی و همچنین اهداف و ظرفیت‌های دشمن است.



وی با بیان اینکه نباید کشور را در موضع ضعف تصور کرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری‌های اخیر با اتکا به توان نیروهای مسلح و یاری الهی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده و این واقعیت باید در محاسبات سیاسی و دیپلماتیک کشور مورد توجه قرار گیرد.



نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حملات نیروهای مسلح ایران به مواضع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه تصریح کرد: باید با نگاهی واقع‌بینانه به توان دفاعی و تهاجمی کشور نگاه کرد و اجازه نداد برداشت نادرست از شرایط جنگی، بر تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک اثر بگذارد.



رضایی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی واردشده بر کشور، گفت: دشمن نیز تحت فشار قرار دارد و نباید تصور کرد که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته است؛ بلکه باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش قدرت و تقویت توان بازدارندگی کشور استفاده کرد.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، اظهار داشت: پیام‌های رهبر معظم انقلاب درباره حفظ انسجام اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد و در شرایط جنگی، تصمیمات دستگاه‌های مختلف نیز متناسب با وضعیت کشور اتخاذ شود.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از برخی هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی در شرایط اقتصادی کنونی، خواستار کاهش ریخت‌وپاش‌ها و اختصاص منابع بیشتر به حمایت از مردم و تقویت جبهه دفاعی کشور شد.



رضایی در ادامه با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفت: توان آفندی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است؛ بانک اهداف به‌روز شده، آسیب‌های تجهیزات برطرف شده و اشراف اطلاعاتی بر منافع و ظرفیت‌های دشمن در منطقه وجود دارد.



وی تأکید کرد: نیروهای مسلح از فرصت‌های گذشته برای افزایش آمادگی خود استفاده کرده‌اند و در درگیری‌های آینده، شگفتانه‌های بزرگ‌تر و بیشتری برای دشمن خواهند داشت.



نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به حمله اخیر دشمن به بخش‌هایی از کشور گفت: دشمن امشب به بخش‌هایی از میهن ما در جنوب کشور جسارت کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع، محکم، کوبنده و پشیمان‌کننده‌ای به این اقدام خواهد داد و دشمن باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح ایران باشد.