۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

کمک ۱۱ میلیاردی به خانواده زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل زندان‌های لرستان از کمک ۱۱ میلیارد تومانی به خانواده زندانیان جرایم غیرعمد در این استان طی سال گذشته خبر داد.

عبدالمجید کشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۴۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و بدهکار استان لرستان توسط ستاد دیه و انجمن های حمایت و مشارکت خوب خیرین استان طی سال گذشته از زندان آزاد شدند.

وی عنوان کرد: از خیرین خوب استان لرستان هم تشکر می کنم و هم انتظار داریم که در سال جدید با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، برای آزادی زندانیان، حمایت بیشتری داشته باشند.

مدیرکل زندان های لرستان همچنین به موضوع حمایت از خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و همچنین اقتصادی کشور، توانستیم از طریق انجمن های حمایت از خانواده زندانیان، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فقره خدمت به ارزش ۱۱ میلیارد تومان به خانواده های زندانیان در قالب بسته های آموزشی، معیشتی و درمانی ارائه کنیم.

