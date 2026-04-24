۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

مدیر عامل آزادراه تهران - پردیس:

آزادراه پردیس به تهران تا ۳ روز آینده بازگشایی می‌شود

پردیس-مدیر عامل آزادراه تهران - پردیس می گوید: به دلیل حجم بالای ریزش، باندی که از پردیس به سمت تهران می‌رود به مدت دو تا سه روز مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاه کرمی مدیرعامل آزادراه تهران پردیس شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات آواربرداری در آزادراه به دلیل حجم زیاد ریزش، زمان‌بر خواهد بود.

به گفته او، برای جلوگیری از آسیب به خودروهای عبوری، باندی که از پردیس به سمت تهران می‌رود حداکثر به مدت دو تا سه روز مسدود می‌شود.

این مقام امدادی افزود: خدا را شکر تاکنون هیچ حادثه مالی یا جانی رخ نداده است. برخلاف شایعاتی که مطرح می‌شد، ریزش در تونل اتفاق نیفتاده بلکه حدود ۳۰۰ متر پیش از تونل رخ داده و خودرویی هم زیر آوار نرفته و مدفون نشده است.

او ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا یک ساعت دیگر به سطح دیواره محور برسند و بتوانند با قاطعیت اعلام کنند که هیچ گونه صدمه‌ای وجود ندارد.

این مسئول در پایان از شهروندان خواست در مسیرهای جاده‌ای کشور، به ویژه مناطقی که احتمال ریزش سنگ یا آوار وجود دارد، از توقف در مکان‌های ناایمن خودداری کرده و فقط در نقاط امن توقف کنند.

