قالیباف: خط مقدم ضربه به آمریکا جنگ مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در واکنش به اخباری درخصوص محدودیت فروش اوراق قرضه توسط امارات و کشورهای عربی در حساب کاربری خود نوشت: خط‌های سواپ ارزی به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا برای «جلوگیری از فروش خلاف قاعده دارایی‌های آمریکا» توسط کشورهای عربی فعال شده است. این خبر یعنی بعضی سهامدارهای اوراق قرضه نمی‌توانند آزادانه سهام خود را بفروشند و توسط آمریکا برای فروش دارایی‌های خود محدود شده‌اند!

رئیس مجلس به حساسیت‌های نظام مالی آمریکا به فروش اوراق قرضه اشاره کرد و افزود: در واقع یک سقف فروش نانوشته وجود دارد که سرمایه‌گذاران دولتی و نهادی ملزم به رعایت آن هستند. اگر اوضاع بحرانی‌تر شود، درِ فروش این سهام‌ کاملا بسته خواهد شد!

قالیباف با هشدار به دارندگان این اوراق ادامه داد: تا فرصت دارید اوراق قرضه را بفروشید. خط مقدم آنها در واقع منحنی بازده سود اوراق قرضه است.