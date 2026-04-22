به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی که در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی منتشر کرد به مقوله تمدید آتشبس یک طرفه از سوی آمریکا واکنش نشان داده و نوشت: آتشبس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگانگیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگافروزی صهیونیستها در همه جبههها متوقف باشد. بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتشبس ممکن نیست.
وی در ادامه متن خود درباره راهکار رسیدن به تفاهم نوشت: با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است.
