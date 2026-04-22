  1. سیاست
  2. مجلس
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

قالیباف: بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ‌افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی که در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد به مقوله تمدید آتش‌بس یک طرفه از سوی آمریکا واکنش نشان داده و نوشت: آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ‌افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد. بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست.

وی در ادامه متن خود درباره راهکار رسیدن به تفاهم نوشت: با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کاش این داستانا یجوری تمام شه پنتاگونم دست از سرمون برداره
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چرا قانون دریافت عوارض را ابلاغ و اجرایی نمی‌کنید؟!
    • ایران ما IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اگر حمله کنند سدهای مارا میزنند
    • امیر IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مذاکره ای که باتهدید،گزافه گویی وزیاده طلبی دشمن آمریکایی بخوادشکل بگیره، هیچ مشروعیت والزامی نداره وموردپذیرش نیست

