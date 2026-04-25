به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان معانی «عمیق یک پیام مشترک»، به انتشار پیام مشترک سران قوا و ضرورت راهبردی هم صدایی در شرایط فعلی پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در روزهایی که فضای رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری در معرض روایت‌سازی‌های جهت‌دار قرار دارد، انتشار پیام مشترک سران قوا با تأکید بر «یک ایران، یک ملت، یک رهبر» را نمی‌توان صرفاً یک واکنش مقطعی یا پاسخی کوتاه به یک موضع‌گیری خارجی تلقی کرد. این پیام به واقع بازتاب یک واقعیت عمیق‌تر در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است؛ واقعیتی که در بزنگاه‌های حساس خود را به‌روشنی نشان می‌دهد: انسجام در عین تکثر.

از منظر دولت، این هم‌صدایی نه یک شعار بلکه یک ضرورت راهبردی است. تجربه‌های تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا مقاطع پیچیده دیپلماتیک و اقتصادی به‌خوبی نشان داده است که هرگاه تصویر «اختلاف در سطوح بالا» به بیرون مخابره شود، طرف مقابل تلاش خواهد کرد از آن به‌عنوان اهرم فشار علیه ملت ایران استفاده کند. در مقابل، هر زمان که وحدت در سطوح عالی نظام به‌صورت شفاف و عملی بروز یافت، محاسبات دشمنان هم دچار خطا شده و مسیرهای فشار در عمل بی‌اثر یا کم‌اثر شده‌اند.

پیام اخیر سران قوا دقیقاً در همین چهارچوب قابل تحلیل است. در شرایطی که برخی جریان‌های رسانه‌ای خارجی تلاش داشتند با برجسته‌سازی گمانه زنی‌های خود درباره تفاوت دیدگاه‌ها در داخل تصویری از شکاف در ایران ارائه دهند، این پیام مشترک به‌مثابه یک «تصحیح راهبردی» عمل کرد؛ تصحیحی که نه‌تنها مخاطب خارجی، بلکه افکار عمومی داخلی را نیز دربر می‌گرفت.

باید توجه داشت که در صورت صحت آن ادعاها، حتی وجود دیدگاه‌های متفاوت در سازوکارهای تصمیم‌گیری هم نه‌تنها نقطه ضعف نیست، بلکه بخشی از پویایی یک نظام سیاسی محسوب می‌شود. بر همین اساس، در عموم نظام‌های سیاسی آنچه اهمیت دارد، نحوه تبدیل این تفاوت‌ها به تصمیم نهایی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه‌های مختلف در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که در صورت وجود چنین تفاوت هایی، این فرآیند در نهایت به یک جمع‌بندی واحد در چهارچوب منافع ملی منتهی می‌شود. بنابراین، «وحدت» به‌معنای حذف اختلاف‌نظرها نیست، بلکه به‌معنای مدیریت آنها در مسیر یک هدف مشترک است و همه اینها با فرض صحت گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود.

برپایه همه این موارد، مسأله مهم دیگر در این پیام که به مثابه «تصحیح راهبردی» عمل کرد، این است که انتخاب واژگان در این پیام نیز به نوبه خود معنادار است. تأکید سران قوا و دیگر مسئولان ارشد کشور بر «یک ایران» پیش از هر چیز بر تمامیت ارضی و هویت تاریخی کشور دلالت دارد. مفهوم «یک ملت» ناظر بر پیوند اجتماعی و سرمایه انسانی است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه فشارها، همچنان پایدار مانده؛ و «یک رهبر» نیز به محوریت تصمیم‌گیری کلان و انسجام‌بخش در ساختار سیاسی کشور اشاره دارد. این سه‌گانه، در کنار هم، یک پیام روشن به بیرون مخابره می‌کند: ایران، در مسائل اساسی دچار چندصدایی متعارض نیست.

در همین چهارچوب باید به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد. این پیام صرفاً واکنشی تدافعی به یک موضع خارجی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد فعال در مدیریت افکار عمومی جهانی است. در دنیای امروز جنگ روایت‌ها به اندازه تحولات میدانی اهمیت دارد. اگر کشوری نتواند روایت خود را به‌موقع و دقیق ارائه کند، دیگران این کار را به‌جای او انجام خواهند داد. پیام مشترک سران قوا، دقیقاً در نقطه‌ای منتشر شد که امکان شکل‌گیری یک روایت نادرست درباره وضعیت داخلی ایران وجود داشت و همین زمان‌بندی، اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

از منظر داخلی نیز این پیام می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. در دوره‌هایی که جامعه با چالش‌های اقتصادی مواجه است، القای اختلاف در سطوح عالی تصمیم‌گیری می‌تواند به نااطمینانی دامن بزند. در مقابل، نمایش وحدت بویژه در موضوعات کلان ملی این اطمینان را ایجاد می‌کند که مدیریت کشور بر اساس یک چهارچوب منسجم در حال پیشبرد امور است.

دولت نیز خود را متعهد به همین رویکرد می‌داند. تعامل سازنده با سایر قوا، پرهیز از حاشیه‌سازی و تمرکز بر حل مسائل مردم، در عمل نشان داد که هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت، نه‌تنها ممکن بلکه ضروری است. این هماهنگی البته به‌معنای نادیده گرفتن نقدها نیست، بلکه به‌معنای تبدیل نقد به ابزار اصلاح، نه ابزار تقابل است.

در نهایت باید گفت پیام «یک ایران، یک ملت، یک رهبر» بیش از آنکه پاسخی به یک توئیت یا موضع‌گیری خارجی باشد، بیانگر یک قاعده در سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی ایران است: در برابر فشارهای بیرونی، انسجام درونی افزایش می‌یابد. این قاعده، بارها در عمل آزموده شده و نتیجه داده است.

امروز نیز در شرایطی که منطقه و جهان با تحولات پیچیده‌ای روبه‌روست، حفظ و تقویت این انسجام، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. آنچه این پیام به ما یادآوری می‌کند، همین حقیقت ساده اما راهبردی است: ایران، زمانی قدرتمندتر ظاهر می‌شود که صدای واحدی از درون آن شنیده شود.