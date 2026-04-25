دولت به فکر جبران کارانه کادر درمان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به پرداخت مبالغی به کادر درمان در ایام جنگ رمضان، گفت: مقرر شد به تمامی اقشاری که در این دوره در حوزه خدمترسانی به مردم حضور داشتند، مبالغی به عنوان جبران خدمات پرداخت شود که این اقدام در سطح کشور نیز انجام شده است.
وی افزود: با این حال، این پرداختها به هیچ عنوان نمیتواند رضایتمندی کامل کادر درمان را به همراه داشته باشد، چراکه شرایط کاری این قشر در اسفند ماه با سایر بخشها متفاوت بود.
جمالیان ادامه داد: در حالی که بسیاری از دستگاهها در اسفندماه به صورت دورکاری فعالیت داشتند، پرسنل حوزه سلامت بهطور کامل در محل کار حضور داشتند و خدماترسانی به مردم را شجاعانه بدون وقفه ادامه دادند.
وی با اشاره به ساختار پرداخت در حوزه سلامت تصریح کرد: بخش مهمی از دریافتی کادر درمان به کارانه وابسته است و کارانه نیز بر اساس میزان درآمد مراکز درمانی محاسبه میشود؛ در اسفندماه به دلیل کاهش چشمگیر مراجعه و درآمد، مجموع درآمد مراکز درمانی کاهش یافت و این موضوع بهطور مستقیم بر کارانهها تأثیر گذاشت.
جمالیان افزود: در نتیجه این شرایط، کارانه کادر درمان در اسفند ماه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد، به گونهای که در برخی موارد به کمتر از نصف میزان معمول رسید. در حالی که این افراد در همان مقطع زمانی با حضور کامل در محل کار، بار اصلی خدمترسانی را بر دوش داشتند.
وی با تأکید بر اینکه پرداختهای مربوط به جنگ رمضان نمیتواند جبران کننده این کاهش درآمد باشد، گفت: این مبالغ به هیچ عنوان پاسخگوی ضرری که کادر درمان در اسفندماه متحمل شدهاند، نیست.
جمالیان یادآور شد: با توجه به اینکه پرداخت کارانهها معمولاً با چند ماه تأخیر از سوی دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشود، احتمال بروز نارضایتی در میان کادر درمان وجود دارد.
وی تأکید کرد: انتظار میرود وزارت بهداشت و دولت تدابیری اتخاذ کنند تا کاهش کارانه اسفندماه جبران و از بروز نارضایتی در میان این قشر که در شرایط سخت با شجاعت و تعهد به خدمترسانی ادامه دادند، جلوگیری شود.
