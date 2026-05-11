دشمن به برکت خون شهدا در حال غرق شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مظاهر حسینی شامگاه دوشنبه در هفتاد و دومین شب تجمع مردمی شهرستان گچساران با اشاره به حضور پررنگ مردم در خیابانها اظهار کرد: امام شهید ما همواره تأکید داشتند که اگر هر کسی دست از کار بکشد، ملت ایران دست از کار نمیکشد و وارد میدان میشود و امروز نیز مردم به زیبایی در صحنه حاضر شدند.
وی با محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی افزود: هر جا خباثت و جنایتی در عالم وجود دارد، ردپای صهیونیستها دیده میشود و بسیاری از قدرتهای استکباری دنیا تحت نفوذ آنان قرار دارند.
مدیرکل تشریفات بیت رهبر شهید ادامه داد: کسی که صهیونیستها را بهدرستی بشناسد، نمیتواند نسبت به اقدامات آنان بیتفاوت باشد.
وی با اشاره به استقبال کنگره آمریکا از نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نتانیاهو در حالی دهها بار مورد تشویق نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفت که هزاران کودک فلسطینی در جنایتهای این رژیم به شهادت رسیدهاند.
وی با انتقاد از ادعاهای غرب درباره حقوق بشر گفت: مدعیان حقوق بشر برای فریب افکار عمومی شعار انساندوستی سر میدهند، اما در برابر محاصره مردم فلسطین و جلوگیری از ارسال دارو و غذا سکوت کردهاند.
مدیرکل تشریفات قائد شهید امت با یادآوری واقعه عاشورا و مقایسه جنایتهای رژیم صهیونیستی با جنایتهای تاریخی علیه اهل بیت (ع) بیان کرد: صهیونیستها حتی به کودکان و زنان نیز رحم نمیکنند.
وی افزود: خداوند همواره یاریگر جبهه حق بوده است؛ همان خدایی که ابراهیم (ع) را از آتش نجات داد و برای موسی (ع) راه گشود، امروز نیز جبهه مقاومت را یاری خواهد کرد.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به دیدارهای خود با رهبر معظم انقلاب گفت: معظمله همواره دو پیام داشتند؛ نخست سلام به مردم ایران و دوم اینکه همواره برای ملت دعا میکنند.
وی با تجلیل از مقام شهدا بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید تنگشیری، بر ضرورت حفظ همدلی، صبوری و نظارت مردم بر عملکرد مسئولان تأکید کرد و گفت: امروز درگیر نبردی سنگین هستیم، اما به برکت خون شهدا، دشمن در حال غرق شدن است.
مدیرکل تشریفات قائد شهید امت از مردم خواست ضمن حفظ حضور و همکاری، مراقب مسائل اقتصادی و بازار باشند و از تلاش مسئولان و رزمندگان قدردانی کرد.
